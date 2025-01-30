蕭美琴做餅乾賀新年　美國外婆的食譜

蕭美琴親手做餅乾，祝賀新年。（照片：府方提供） 中評社台北1月30日電（記者 黃筱筠）農曆春節，蕭美琴也帶來親手做的Ranger Cookie烘焙餅乾，與民眾一同分享喜悅。她分享，這個點心是外婆留下的食譜，她在大學時期比較常在外面，回家時就會聞到烤餅乾的香味，覺得很有幸福感。且在製作過程中，也會非常專注，不用煩惱外面的事情，對她來說十分療癒。



蕭美琴親手做羹湯，但非中式佳餚，而是西式的小餅乾，且食譜來自外婆所留下的。她邊做還開心的分享過去外婆製作餅乾時的點點滴滴，可以感受到蕭美琴與外婆的好感情，且蕭看起來非常俐落，製作餅乾技巧純熟。



蕭美琴出生於日本神戶市。父親蕭清芬是台南人，曾任台南神學院院長；母親蕭邱碧玉（Peggy Cooley）是歐裔美國人，去年蕭美琴就職“副總統”，媽媽也來觀禮。蕭美琴曾提到，兒時外婆從美國來台灣與台灣奶奶說話時，她2歲多就擔任兩人之間的翻譯，台語與英語雙聲道輪流切換。



蕭美琴說，這款手作餅乾學習自外婆傳承的手藝，是在美國南方十分普遍且常見的餅乾。她在小時候看外婆做，母親也很厲害，這次依照外婆留下來的食譜，加了一點變化，成為自己的版本。她說，外婆會加兩倍糖，她則是減半，不會太甜膩，也更健康。



蕭美琴回憶，她在大學時期比較常在外面，回家時就會聞到烤餅乾的香味，覺得很有幸福感。在製作過程中，也會非常專注，不用煩惱外面的事情，對她來說十分療癒。雖然自己不吃甜食，但是製作過程非常療癒。



蕭美琴說，她的外婆一生大約製作了5萬5千片的餅乾，小時候在幫外婆的時候，就是篩麵粉或是打奶粉，不僅有運動感，也可以順便練肌肉。



這次手做餅乾拍攝完成後，蕭美琴也趁農曆春節前夕，赴澎湖勗勉海巡人員時，加碼帶給大家品嚐。她說，“這款手作餅乾除了賴清德外，你們（海巡留守同仁）是第二批吃到的！”



蕭美琴也祝福大家，蛇尖甜甜過好年，蛇麼都好、蛇麼都美、蛇麼都順、蛇麼都很強！新年快樂！