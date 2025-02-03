陳美雅：韓國瑜2.0旋風再起　受到期待

國民黨籍高雄市議員陳美雅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月3日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜近期再度颳起旋風。中國國民黨籍高雄市議員陳美雅接受中評社訪問表示，韓經過幾年沉澱，氣度升級，被推擠、潑水都沒情緒，韓式幽默也升級，利用自嘲讓會議進行更順利，不再只是單純無厘頭，加上赴美受到僑胞熱烈歡迎，讓很多人說韓國瑜2.0時代來了，未來發展受高度期待，接下來應該會與台中市長盧秀燕放在一起一直受討論。



陳美雅，畢業於日本明治大學法律系，並取得早稻田大學法學碩士、博士學位，父親陳明吉是前高雄市議員。陳美雅現任高雄市議員，選區為旗津區、鼓山區、鹽埕區。



陳美雅表示，韓國瑜主持會議時非常沉穩，即使有反對意見、粗暴的行為，韓院長都可以用幽默去化解，把議事程序處理非常好。去年雙十慶典也辦得讓大家感到驕傲，以“中華民國”為榮，讓全台再度颳起韓式旋風。連她自己的服務處，韓院長春聯也排隊搶瘋了，甚至希望再加碼，可以看到民眾對韓院長的好感度是節節上升。



陳美雅指出，韓國瑜經過之前幾年的沉澱，讓外界看到升級版的韓院長，加上韓國瑜這次率隊到美國觀禮特朗普就職，聽到非常多僑胞對韓院長抱以極高肯定，旋風比之前韓市長任內訪美時更加強烈，讓很多人說韓國瑜2.0時代來臨了。



韓式幽默一直備受討論，例如：韓國瑜赴美前曾向賴清德打趣說“你應該送我一頂假髮，很冷啊。”朝野協商爆口角時，韓國瑜也曾脫口對綠委沈伯洋說“多羨慕你的髮型。”另外韓也曾趁綠委邱議瑩致詞後說“看到笑瞇瞇的邱議瑩真可愛，兇巴巴的邱議瑩好可怕，剛跟我潑過水而已。”



陳美雅也分析韓式幽默的風格轉變，過去可能是前顯易懂的金句、或較無厘頭，韓擔任院長後用自嘲自己的方式，藉由一種抬高對方的方式，開自己的玩笑，讓整個會議進行更順暢，畢竟議會攻防有時氣氛很緊繃，開開自己的玩笑讓大家開心，是很聰明的方法，幽默是很棒的潤滑劑。