台北電玩展開幕　盼打造遊戲產業國際化平台

台“數位發展部次長”林宜敬。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月23日電（記者 俞敦平）2025台北國際電玩展今日開幕，“數位發展部次長”林宜敬在致詞時幽默分享自己過年連打電動的經歷，以及與趨勢科技創辦人張明正互相吐槽的趣事，讓人看到平常嚴肅的官員輕鬆的一面。本次活動吸引346家廠商參展，展示多款未上市新作與親子桌遊專區，期許打造台灣遊戲產業國際化平台。



2025台北國際電玩展於1月23日至26日在南港展覽館1館盛大登場。開幕的當天儘管是工作日而且台北天氣寒冷又飄著毛毛細雨，仍然吸引大量人潮，在各個入口與攤位都排起了長長的人龍。去年的活動總共吸引了超過36萬人次的參觀者入場，由於今年規模更大預計可以吸引更多民眾前來參加。



台北市電腦公會理事長、面板廠友達光電董事長彭双浪致詞時指出，作為亞洲規模最大的遊戲展之一，台北國際電玩展匯聚來自30個國家及地區的346家廠商，共佔超過1400個攤位，展示超過350款遊戲作品，其中包括多款備受期待的未上市新作如《魔物獵人荒野》、《鬼滅之刃：火之神血通盤2》等，吸引眾多玩家目光。此外，展覽還特別設置親子共遊的桌遊專區，開放12歲以下兒童免費入場。



彭双浪強調，今年展覽吸引了來自日本六大遊戲大廠，以及韓國、捷克等多國團隊參展，並且設有184家獨立遊戲團隊的專區，提供開發者與玩家交流的機會。同時，展覽打造全台最大的桌遊專區，歡迎家庭參與，讓遊戲成為連結玩家與家庭的共同語言。



林宜敬則在致詞時除了提及台灣遊戲產業的亮眼表現與政策支持，他也幽默的分享了一段自己與電玩的趣事。他透露現在正好接近農曆新年，而每年農曆新年，他都會在家連續打電動一整週，導致妻子不斷吐槽他“年紀這麼大還沉迷電動”。面對妻子的抱怨，他笑稱自己是在“研究遊戲設計與創意”，更進一步讚揚遊戲是“最有創意的軟體”。



林宜敬還透漏，這段經歷讓他與趨勢科技創辦人張明正時找到共鳴。張明正在與林宜敬聊天時，也分享過他在過年期間埋頭打電動，並同樣遭到妻子“數落”，兩人因此互相調侃：“原來大家都是這樣過年的！”這番趣談逗樂了在場來賓，也讓官員的致詞增添了幾分親切感。



接著在頒發2024 GAME STAR遊戲之星獎項後，林宜敬也在主辦單位的安排下進行了參觀，並且也特別去視察了一下由“數發部”與台北市電腦公會共同設立的打詐攤位，試圖透過遊戲的方式去防治台灣目前面臨最嚴重的治安問題。