邱臣遠新竹果菜市場發紅包　攤商開心合影

新竹果菜市場攤商開心拿著象徵“好彩頭”的白蘿蔔與邱臣遠合影。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月23日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日到新竹果菜市場視察，並提前向商家及採買民眾提早拜年，還親自發放象徵吉祥的“幸福安康”小紅包，為大家送上新春的美好祝福。現場洋溢著熱鬧溫馨的氛圍，大家都非常期待迎接即將到來的春節假期。



邱臣遠表示，新竹果菜批發市場是市民年節採買的重要場所，在春節前夕，市場的交易量與運作強度大幅提升，業者全力以赴確保蔬果供應充足，為民眾提供新鮮、安全的年貨。感謝業者們的辛勤付出，因為有他們的專業與用心，為民眾帶來便利，祝福大家新的一年蛇行大運、財源滾滾。



新竹農產運銷公司總經理彭樁榮指出，新竹果菜批發市場是市民生活的基石，也是城市運作的重要一環，公司將與市場業者攜手合作，確保蔬果供應穩定，並推動市場智慧化與現代化，滿足民眾需求，提升城市整體競爭力。



新竹市政府產發處表示，市府致力於提升果菜批發市場的運作效能及環境品質，新竹果菜批發市場的建築物防水工程將於年後啟動，進一步改善市場設施。未來市府將持續推動市場環境的優化計劃，包括通風、照明及地面整修等細節，讓市場不僅功能完善，還能為民眾和業者提供更舒適的購物與營運環境。