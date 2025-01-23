藍告官方散布謠言　卓榮泰：歡迎提告

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月23日電（記者 鄭羿菲）“立法院”21日三讀完成今年度政府總預算案，刪減約新台幣2075億元，約6.6%。由於“行政院”各“部會”紛紛說明多項業務無法推動，中國國民黨“立法院”黨團23日赴台北市中正一分局告發違反社維法散布假訊息。“行政院長”卓榮泰表示，他們知道自己幹了什麼事情嗎？歡迎他們去提告。



“行政院”23日中午12點召開“2025年度政府總預算相關說明”記者會，“行政院長”卓榮泰、“副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、“主計總處主計長”陳淑姿出席。



卓榮泰表示，“部會”業務費被大量刪除是事實，相關水電費、油料費、設備費都受影響，難道未來要給車不給油、開門不給水電、辦公不給紙筆？難道不是造成“國家”推動重大影響？各個“部會”針對業務影響做說明，若國民黨、台灣民眾黨一樣矇著眼睛完全不看內容，只看到答案不符他們的期待，用這樣來指責“行政院”、指責各“部會”，當然會據理力爭。



卓榮泰說，他們知道自己幹了什麼事情？他們用過去6倍的刪減數，無差別、集中式的在幾個項目，歡迎他們去提告，讓我們更有時間充分的說明，但一直把“國家”耗在困擾風險當中，就是因為國民黨、民眾黨提出此種刪減方式。