中評關注：大陸電玩軟實力 兩岸交流新契機

等著參觀中國大陸遊戲公司“庫洛遊戲（Kuro Game）”開發的遊戲鳴潮攤位的人龍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月24日電（記者 俞敦平）2025台北國際電玩展於1月23日至26日在台北南港展覽館舉行，中國大陸與日本開發的電玩遊戲作品成為展會中的最大亮點，吸引大批台灣玩家關注。相比之下，深受多元包容（DEI）潮流影響的歐美遊戲幾乎難見蹤影，其特殊的審美觀與強制灌輸覺醒意識形態的內容無法打動台灣玩家。除了過往就有著深厚實力且深受台灣玩家喜愛的日本遊戲之外，這次陸港遊戲儼然成為了本次展覽的最大勢力，它們的攤位數量與規模和吸引的觀眾人數甚至超過了日本攤位，展現了中國大陸文化軟實力已經打動了台灣的年輕玩家們，或許能成為兩岸文化交流的新契機。



2025台北國際電玩展於1月23日至26日在南港展覽館1館盛大登場。開幕的當天儘管是工作日而且台北天氣寒冷又飄著毛毛細雨，仍然吸引大部份人潮，在各個入口與攤位都排起了長長的人龍。去年的活動總共吸引了超過36萬人次的參觀者入場，由於今年規模更大預計可以吸引更多民眾前來參加。



本屆台北電玩展中，來自中國大陸與日本的遊戲占據了票選與展會人氣的主流。《崩壞：星穹鐵道》、《原神》等中國大陸遊戲橫掃多項由台灣玩家投票出來的“GAME STAR遊戲之星”票選大獎，除此之外，由陸港廠商開發的遊戲例如鳴潮、碧藍航線、少女前線、明日方舟和神魔之塔等廠商的展位前排隊玩家絡繹不絕，展現出在台灣市場的壓倒性影響力。同時，日本廠商光榮也以精緻的製作和深刻的遊戲體驗吸引台灣玩家前來參觀。

