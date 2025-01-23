“政院”喊請不起手語老師　網怒轟欺負弱勢

“行政院”記者會打出“本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師”的字樣。（照片：“行政院”開麥啦-2 YouTube直播） 中評社台北1月23日電／“立法院”21日三讀完成今年度政府總預算案，刪減約新台幣2075億元，約6.64%。“行政院長”卓榮泰23日第四度親上火線，卻直接打字幕公告“本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師”。“行政院”發言人李慧芝也說，真的請不起手語老師了。沒想到此舉讓網友全炸鍋，砲轟“製造仇恨，可惡”、“執政黨帶頭欺負弱勢族群”。



“立法院”21日三讀通過今年度政府總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下刪減2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元。



卓榮泰今再率副院長鄭麗君等“內閣”官員，召開總預算說明記者會，但以往院會後記者會，都會聘請手語翻譯，今卻直接寫出“本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師”的字樣。



“行政院”院本部共編列15億元，此次遭刪2億元、凍結5億元，其中新聞傳播業務0.5億元被全數刪除，李慧芝表示，“立法院”宣讀的總預算案刪除跟凍結數字對“中央政府”造成極大困擾，“國家”經濟雖然成長，“國家”的建設應該要增加，但是預算遭到不合理大規模刪除，尤其特定科目跟機關預算被刪除。



李慧芝強調，平常院會後記者會在綠幕前都會有手語老師，但是因為新傳處的預算被全數刪除，“真的請不起手語老師了，對聽障朋友們非常抱歉”。



而此消息一發出，網友紛紛留言直呼“原來手語老師和免費咖啡一樣可割可棄？”、“這種的當家，人民怎麼可能會幸福……爛透了”、“沒水準，真的很差勁”、“真的很壞耶”、“製造仇恨，可惡”、“執政黨帶頭欺負弱勢族群”。



資深媒體人黃揚明23日也在臉書上PO出一篇“‘行政院’這樣的對抗模式也是合理”文章質疑，聲稱經費不足時，記者會直播照播，選擇不聘手語老師，是不是意指身心障礙的服務是優先捨棄的標的呢？