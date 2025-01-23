台官方稱沒預算請手語老師　白嗆綠是笨或壞

民眾黨製作的梗圖。（照：民眾黨提供) “行政院”稱預算遭刪除而無法聘用手語老師。（照:截自“行政院”YouTube直播畫面） 中評社台北1月23日電／“行政院”23日舉行記者會，發言人李慧芝表示因預算被刪，請不起手語老師，直播畫面也標明“本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師”，引起譁然。對此，民眾黨“立院”黨團主任陳智菡質疑民進黨“到底是笨還是壞？”



“行政院”表示，院本部共編列新台幣15億元，此次遭刪2億元、凍結5億元，其中新聞傳播業務0.5億元被全數刪除，這將造成民眾難以得知政府的政策，國際社會也無法知道台灣政府的作為。然而引起譁然的是“行政院”發言人李慧芝先以請不起手語老師為由致歉，更直接在直播的畫面上標明“本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師”。



對此，民眾黨“立院”黨團主任陳智菡回應，“行政院”不去處理造謠的發言人，反而每天繼續做圖卡造謠、不去調節相關預算，甚至對聽障人士權益痛下毒手，她引用民眾黨前主席柯文哲的說法，怒嗆民進黨“到底是笨還是壞？”



“立法院”21日三讀通過今年度政府總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下刪減2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元。



“行政院”今天再開記者會，值得注意的是，轉播畫面右下角原應有手語即時翻譯，但今以黑底黃字取代，內容寫著：“本院新傳處費用，遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師”。



陳智菡指出，發言人李慧芝在財劃法期間造謠，說財劃法過了預算要重編，結果被“財政部長”、主計長打臉說沒這回事，“行政院”不去處理造謠的發言人、每天繼續做圖卡造謠、不去調節相關預算，竟對聽障人士權益痛下毒手。



陳智菡表示，整個政府不去思考如何解決台電的財務黑洞、務實面對能源問題，只會挖“國庫”撥補，千億千億搬進綠友友的口袋。“勞動部”不去檢討就安基金怎麼被濫用，還想繼續狂撒“媒體宣傳費”，繼續排擠勞工權益。



陳智菡強調，賴清德“史無前例”編了史上最高的“中央政府”總預算，就算被在野黨把灌水亂編的兩千多億刪除，還是“史上最高”，“總統府”卻還要賣慘裝窮，潘孟安秘書長甚至發信給員工說：“國務機要費”被凍刪，春節禮盒禮金就要全部取消。



陳智菡最後更質疑，“國務機要”是用來買禮盒發禮金的嗎？請問，今年春節的禮盒禮金，用的不是去年預算嗎？且過幾天就要過年，禮盒早就採購完甚至送完了，“總統府”暗坎(閩南語，私藏)起來的禮盒禮金，是被誰中飽私囊，收進口袋？陳智菡引用柯文哲前主席的說法：“民進黨到底是笨還是壞？”