台官方稱請不起手語老師　凌濤批賴卓玩過頭

“行政院”稱請不起手語老師，國民黨桃園市議員凌濤表示，賴清德、卓榮泰玩過頭。（照片：凌濤臉書） 中評社台北1月23日電／“立法院”21日完成今年度政府總預算案三讀，刪減約新台幣2075億元，約6.64%。“行政院長”卓榮泰23日召開記者會，直接打字幕公告“本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師”，引起譁然。中國國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤23日隨即在臉書發文表示，賴清德、卓榮泰玩過頭，將引發人民怒火。



“立法院”21日三讀通過今年度政府總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下刪減2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元。



台官方重要記者會提供手語翻譯，服務聽障民眾已行之有年。



凌濤表示，府方的“國務機要費”預算遭到部分刪減，按照常理，賴清德應該立刻向“立法院”說明，解除預算凍結，將資源還給基層，但卻選擇直接刪除基層員工的三節獎金，讓基層成為犧牲品。更離譜的是，卓榮泰為政治殺紅眼，第一時間竟選擇犧牲身心障礙者權益，這樣的做法是秀下限，究竟要情勒誰？



凌濤也提到，據台北市社會局的規定，轄內政府機關在會議、洽辦事務、陳情或申訴等情況下，可免費藉由社會局申請“台北市聽語障溝通服務方案（手語翻譯、聽打）”，委由協會辦理手語老師協助，完全不需要額外預算，“行政院”的說法根本是謊言，這種低劣的政治操作令人不齒，也馬上被台北市政府戳穿！



凌濤呼籲“行政院”趕快向台北市政府申請，免費使用這項服務，保障身心障礙者權利，不要為了自己的政治利益，不僅犧牲府方基層員工，還再次砍向最基層。