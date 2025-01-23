首長缺席記者會　“數發部”抱怨預算遭砍

“數發部”媒體交流會現場。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月23日電（記者 張穎齊）“立法院”21日三讀通過今年度政府總預算案，刪減約新台幣2075億元，約6.64%。“數位發展部”23日舉行媒體交流會指出，“數發部”被刪35.82億、凍結18.7億，影響資安、數位發展打詐、海底纜線登陸戰韌性補助、甚至還有資安院AI工程師恐面臨被裁員。



現場媒體質疑，“部長”、“次長”都沒來，僅由主任秘書官員說明總預算被刪的情況。還有記者提到，“部長”黃彥男被“立委”踢爆19日參加金門馬拉松，被刪預算剛好而已，場面尷尬。



“數位發展部”23日舉行年終媒體交流會，列席官員包括主任秘書胡貝蒂、數位產業署長林俊秀、資通安全署長謝翠娟、資通安全研究院長林盈達、數位策略司長蔡壽洤、韌性建設司長牛信仁、數位國際司長莊盈志、資訊管理司長曾文方、數位政府司長王誠明、資料創新司長莊明芬。



胡貝蒂開場表示，“數發部”預算86.6億，遭砍35.8億、41.3%預算，凍結18.7億，剩餘50.7億，受到影響，希望大家多支持。主要被刪減的是獎、補助費，部本部被刪8.2億、數產署被刪20億、資安署“國外”旅費被刪3千萬，最大宗被刪是數產署，實在難以妥協，造成打詐工作受阻。



林盈達說，有2個重要計劃被刪，砍到技術人員經費，這些技術人員是做事的，不是用嘴巴講政治的，他擔心AI工程師會難找了，好不容易建立的團隊別潰散，打詐不該受到延宕，研發人員士氣被打擊，這也造成資安上可能有受到高風險攻擊，比如政府系統韌性預算被砍8成，可能會高度暴露、爆發攻擊者的潛伏，因此可能會進行裁員，現在AI工程師是15人，大多為台灣籍，當然是盡量不想裁員。

