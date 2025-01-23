放大絕！卓榮泰：地方補助先凍50%

“行政院”召開政府總預算記者會，卓榮泰親自出席。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月23日電／“立法院”21日前通過今年度總預算，“行政院長”卓榮泰23日表示，許多已核定的連續型計劃與預算，都將全數送回“行政院”重新核定，相關時程、預算結構都要全部調整；凡事不直接牽涉弱勢團體、人民的直接福利政策，地方補助案經費先凍結50%。



“立法院”21日三讀通過今年度政府總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下刪減2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元。



全台包含離島有22個縣市，國民黨有14席縣市長，民眾黨有2席，總共逾7成。



“行政院長”卓榮泰23日率領副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝和“主計總處”主計長陳淑姿一起舉行記者會，說明總預算被大幅刪減、凍結後的窒礙難行之處。



卓榮泰表示，各“部會”首長今天在“行政院會”報告預算被刪減、凍結的影響，包括軍事裝備及設施被刪除51億，影響建軍進度。“中國戰機擾台”，去年已經動支大量第二預備金支應油料費用，他請問在野黨，被凍結或刪減的預算何時解凍，難道是要等到戰機不再來嗎？



卓榮泰表示，各地方政府今年歲出幾乎都增加，台北市增加5.98%、新北市增加4.7%、台中市增加7.67%、桃園市增加9.02%，連新竹市都增加5.67%；為何地方的歲出增加，“中央”的預算卻要減少。卓榮泰也說，台灣去年經濟成長率達4.27%，為何政府服務量能不能增加。



卓榮泰表示，在野黨表示經費可以流用，但仍舊會產生排擠效應。他已經要求上任8個月來，已經核定的或延續性的施政計劃全部送回“行政院”重新核定，調整經費與時程，地方補助案經費凍結50%。



針對“行政院”是否會對總預算提出覆議？卓榮泰表示，總預算案遭大幅刪減、凍結，“立法院”對總預算案刪減數字似乎也沒有把握，詳細的數字需要再確認。他說，“憲法”增修條文賦予“行政院”覆議的權利，政府會依照“憲法”規定來思考。卓榮泰說，面對這種無差別的攻擊，“行政院”必須提出救濟。若“立法院”24日前沒有將總預算送來“政院”，就必須等到春節後再處理。