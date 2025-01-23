“數發部”澄清台馬海纜自然劣化2月底前修復

“數位發展部”韌性建設司長牛信仁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月23日電（記者 張穎齊）台馬海纜再度傳出全斷狀況，中華電信公告，台馬第3海纜於15日下午發生障礙，台馬第2海纜於22日凌晨也發生障礙。“數位發展部”韌性建設司長牛信仁23日表示，中華電信技術團隊已派員處理中，預估2月底前可修復完成，但還是要視海象情況。至於是否為陸船因素？牛信仁澄清目前看起來是自然劣化。



中華電信公告，台馬第3海纜於15日下午1時36分發生障礙，台馬第2海纜於22日凌晨5時34分發生障礙，訊務已疏轉至微波電路，中華電信技術團隊已派員處理中，後續關懷措施將依服務契約相關規定辦理。“數發部”表示，目前了解都是因海纜自然劣化造成，海象允許下，預估2月可修復完成。



“數位發展部”23日舉行年終媒體交流會，列席官員為首有主秘胡貝蒂、數位產業署長林俊秀、資通安全署長謝翠娟、資通安全研究院長林盈達、數位策略司長蔡壽洤、韌性建設司長牛信仁、數位國際司長莊盈志、資訊管理司長曾文方、數位政府司長王誠明、資料創新司長莊明芬。黃彥男、“政務次長”闕河鳴、林宜敬、“常務次長”葉寧均沒有出席。



媒體記者問，海纜修復進度如何？確實是在2月底前修復完成？日前海纜斷線，“國安局”、陸委會都將矛頭指向大陸權宜輪所為，真相為何？



牛信仁回應，目前看起來是自然劣化情況，2月底是否能修復完成，要看海象狀況，當然希望最樂觀是2月底前完成。



媒體問，事先是否沒做好防護？牛信仁說，海纜劣化的自然原因，包括海水流動等，都有可能，不一定是人為，全世界沒人能預估海纜會馬上斷掉。當然台馬海纜有補救，中華電信有座第四條海纜，用微波替代海纜，並布置衛星。

