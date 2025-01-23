拼高雄市長搏版面　綠委許智傑設大罷免站

綠委許智傑服務處成立“大罷免連署站”，門口跑馬燈也開始宣傳。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月23日電（記者 蔣繼平）迎接二月大罷免潮，民進黨開始全台總動員。高雄市共8席區域“立委”，皆為民進黨，面臨沒有藍委可罷，但綠委許智傑今天宣布鳳山服務處將變成“大罷免連署站”，號召在高雄工作的外縣市民眾，只要戶籍地有藍委可罷免，都可以來填寫連署書，服務處現有33名藍委連署書，已有民眾看到新聞已經來填寫。



不過，爭取2026民進黨內高雄市長初選的許智傑，去年也被親藍的公民團體號召罷免，罷免許智傑發起人朱磊稱已收到3000份連署書，已達一階門檻，預計農曆年後送件成案。針對遭到罷免，許智傑則表態“正面迎戰”。



民進黨“立院”黨團總召柯建銘日前表示要黨公職為“大罷免”動起來，綠營民代把服務處都設為罷免連署站。民進黨“立委”許智傑今天表示，他要率先響應柯建銘，設立全台第一個“立委”大罷免連署站。



許智傑位於鳳山區保泰路的服務處，門口電子跑馬燈已改成“挺罷免、顧高雄 全台罷免連署站”，門口也擺放桌椅，並找來3位志工召開記者會，宣布明天正式啟動。也已經蒐集來自全台各地公民團體準備的連署書，整理成資料夾，總共有33名藍委的連署書。



許智傑服務處指出，由於各個縣市的公民團體第一階段連署書格式都不同，必須統一格式，這是最難的地方；而服務處主要提供在高雄工作的其他縣市民眾，只要戶籍地是國民黨的區域“立委”，就可以來填寫罷免連署書，幫民眾省去舟車勞頓的麻煩。