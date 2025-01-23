柯建銘：2/3開工大吉送41藍委罷免連署書

柯建銘(中)。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月23日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日率黨團幹部召開記者會，有關大罷免的議題，他表示，2月3日那天，只要把所有41個選區國民黨“立委”罷免連署書整齊的送到“中選會”，“那就是開工大吉”，國民黨倒了，藍白都倒了；他還說，要過年了，希望這段時間大家共同通關密語是“恭喜發財，罷免書拿來”。



柯建銘表示，“立法院”這會期很奇怪，去年12月20日強制通過三法，佔領主席台、點名表決、打架，送出《“憲法”訴訟法》，但選罷法、財劃法在哪裡？這很弔詭，國民黨是不是腦筋壞掉，國民黨已經知道完了，沒有路可以走，進退兩難。



柯建銘說，這會期一開始，這個戰爭已經結束了，因為國民黨完全搞錯策略，去年1月13日選完以後，國民黨的大成功，就是種下大失敗的種子，這戰爭已經期待1年，終於到可以罷免的時間，藍白註定在歷史焚化爐裡面焚化掉，化作一縷輕煙，在政治市場裡面退出，完全下市。



柯建銘指出，因為國民黨大錯誤，不知道策略怎麼走，其實也無路可走，所以亂演一通，就破壞“國家”，財劃法、總預算亂搞，很奇怪最在意的選罷法怎麼不處理，從委員會一路戰到院會都禁止發言，要附身分證，怎麼變成大罷免不必身分證，這媒體大概沒想清楚，國民黨進退失據、前後兩難。



柯建銘強調，大家不要被國民黨騙，罷免附身分證，新法還沒出“立法院”、“總統”也沒公告，也沒經過覆議、暫時處分等，當然是用舊法，當然不必身分證。



柯建銘呼籲愛台灣、要救台灣的台灣人，大家要改變“國家”，救台灣非常簡單，出去連署、出去罷免。



柯建銘批，藍白摧毀“國家”莫此為甚，比吳三桂更吳三桂，藍白62“立委”對得起台灣嗎、對得起自己嗎、對得起子女嗎？“當中國用反分裂法，佔領台灣當成國內問題，台灣所有生命財產都變0，所有人都變成全民公社，這是何其嚴重”。



柯建銘說，民進黨三長及三位“憲法”訴訟代理人嚴肅站在這地方，出發去“釋憲”，這是台灣最關鍵時刻，同時拜託偉大台灣人民，“國家”興亡匹夫有責，假如是愛台灣、愛自己的人，“一定要出來大罷免”。



柯建銘認為，大罷免的落點在什麼地方，農曆開工是1月6日，也就是2月3日那天，只要把所有41個選區國民黨“立委”罷免連署書，第一階段1%整齊的送到“中選會”，“那就是開工大吉，國民黨倒了，藍白都倒了。”



柯建銘表示，要過年了，希望這段時間大家共同通關密語是“恭喜發財，罷免書拿來”。