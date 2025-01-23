記者會取消手語翻譯　藍批卓榮泰謊言沒良心

國民黨痛批，卓榮泰用弱勢族群當謊言是少了良心。（照片：國民黨臉書） 中評社台北1月23日電／“立法院”21日完成今年度政府總預算案三讀，删減約新台幣2075億元，約6.64%。“行政院長”卓榮泰23日第四度親率“部會”首長召開記者會，卻取消行之有年的手語翻譯，引起嘩然。中國國民黨23日在臉書發文表示，手語翻譯案早已決標，不可能沒錢請手語老師，卓榮泰政治消費弱勢族群大翻車，記者會的手語老師無關總預算，只與良心有關。



國民黨批評，“賴政府”為了總預算被國民黨理性監督，“行政院長”卓榮泰竟在1月23日公然說謊，聲稱“本院新傳處費用遭在野黨全數删除，無法聘用手語老師”。



國民黨指出，事實上，賴清德與卓榮泰沒說的是，“行政院”2025年度政策說明記者會提供手語翻譯案”早已決標，不可能請不起手語老師，縱使沒有這個標案，“行政院”作為政府機關可向台北市府“免費申請”。



國民黨說，國民黨奉勸民進黨知恥近乎勇，如果知道“行政院”的造謠記者會廢到不好意思找手語老師，其實可以不用開；也快去勸一下柯建銘，他的廢話連篇未來也不要勞煩手語老師，只要摸一下良心，就知道都對社會沒什麼營養。



國民黨表示，根據《台北市聽語障溝通服務方案服務申請須知》有說明：“政府機關之會議、洽辦事務或陳情、申訴，若設籍台北市申請者每月申請服務案合計最高補助使用30小時。”

