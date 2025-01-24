游顥：綠公然介入罷免　藍不會坐以待斃

國民黨籍南投縣“立委”游顥。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月24日電（記者 方敬為）罷免藍委行動全台開花，雖然民進黨中央定調不介入，但南投縣許多綠營民代服務處協助罷免團體連署，中國國民黨籍南投縣“立委”游顥接受中評社訪問表示，民進黨南投縣黨部除了號召黨公職協助罷免連署，主委陳玉鈴甚至喊出“月底達到連署門檻”目標，簡直是“不演了”，必遭南投選民唾棄！藍營不會坐以待斃，將嚴格檢視連署過程，也會正面迎戰。



南投縣罷免藍委游顥、馬文君的團體，自1月18日草屯鎮長補選落幕後，連日積極展開“驅馬除害”、“去游除垢”罷免連署行動，民進黨南投縣黨部及部分綠營議員服務處並協助連署收件，縣議員、民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，其服務處已收到上千份連署書，預計第二選區（游顥）部分，本月底就能達到第一階段約2千人連署提議罷免門檻。



游顥23日出席赴台中考察交通建設，針對南投縣綠營介入罷免受訪表示，民進黨中央對外宣稱不介入罷免，但南投縣黨部卻非如此，不只協助罷免團體連署收件，甚至訂出連署達標的時間表，顯然民進黨是“說一套、做一套”，簡直是“不演了！”



游顥分析，民進黨地方黨公職之所以主動出面協助操作惡意罷免，是因為綠友友的“貪污產業鏈”被在野“立委”聯手阻斷，才恨不得儘早把藍委罷免掉，以維護其既得利益。



游顥說，在野黨全力監督民進黨政府施政，把關民脂民膏，讓民進黨在地方的一些側翼、團體其基金或者補助受阻，被影響的民進黨籍民代只好跳出來響應罷免，但此舉無疑是自曝其短，綠營原先將罷免定調是公民行動，如今卻明目張膽的由政黨介入操弄，公然將罷免作為政爭工具，地方民眾其實是極度反感的，尤其南投民風純朴，綠營必遭南投選民唾棄。

