遭時代力量鎖定罷免　林思銘發聲明反嗆

林思銘強調今年擔任國民黨團幹部成績頗豐。（林思銘辦公室提供） 中評社台北1月23日電（記者 楊騰凱）時代力量黨主席王婉諭投入大罷免，目標鎖定選區在新竹縣的中國國民黨“立法院”黨團書記長林思銘。林思銘發表聲明表示，王婉諭此舉有如急著向賴清德表態應徵工作，接受黨的旨意成為打手和民進黨一起大罷免。



王婉諭認為，林思銘身為國民黨團書記長，對於荒唐提案更是視若無睹，僅以機械式簽名草率行事，時代力量會積極參與罷免林思銘，她本人也會到連署站當志工。



林思銘今日發表聲明表示，王婉諭再次地抹黑、造謠，急於向賴清德表態應徵工作。王批評在野黨審查預算衹有黨意、利益，完全沒有人民更是惡意造謠，因為在野黨基於監督立場對預算提案刪減、凍結，乃在野黨監督政府的天職。王過去擔任時代力量“立委”期間，對政府各部會的刪減、凍結提案數量也非常多，現在為了急著表現，就批評在野黨，真的是雙標無極限。



林思銘指出，王婉諭不斷強調她是公正的第三勢力，現在看起來就只是民進黨的附隨組織，無公職在身就接受黨的旨意成為打手和民進黨一起大罷免，難道這就是王心中的第三勢力嗎？



林思銘強調，自己心中衹有新竹鄉親與人民，為地方爭取約新台幣70億元建設經費，服務案件超過8000多次，也獲得公督盟評鑑為優秀“立委”。反觀其他空降來我們地方的人，心中衹有滿滿仇恨及惡意政治操作，沒有是非，只為謀取政治利益。