“數發部”：海外旅費被刪　不能赴美見習資安

“數位發展部”資通安全署長謝翠娟。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月23日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普新局，台美關係受到關注，台美在資通安全方面有無合作或影響？“數位發展部資通安全署長”謝翠娟23日表示，不會因換了特朗普上任，台美的資安技術合作就受到太大影響，但反而是台灣到“國外”參加國際合作都因預算被刪到0而影響，無法帶學生“出國”看到美方是如何在資安上的防禦。



“數位發展部”23日舉行年終媒體交流會，列席官員為首有主秘胡貝蒂、數位產業署長林俊秀、資通安全署長謝翠娟、資通安全研究院長林盈達、數位策略司長蔡壽洤、韌性建設司長牛信仁、數位國際司長莊盈志、資訊管理司長曾文方、數位政府司長王誠明、資料創新司長莊明芬。“部長”黃彥男、“政務次長”闕河鳴、林宜敬、“常務次長”葉寧均無與會。



媒體問，台美過去有很多合作，特朗普上任後，對台美的資安合作是否影響？特朗普是支持單邊主義、反對國際合作，資安署如何應對？



謝翠娟表示，這次總預算的刪除，剛好將“數發部”資安署的國際合作預算旅費砍到0，情資方面的交換只能透過線上。其實資安署努力了10年，好不容易得到一些“國外”邀請，今年被當作藍軍（學習資安防禦；紅軍為打擊方）可去“國外”參加交流，但這筆預算沒了，很可惜就不能參加了。



謝翠娟說，有一些資安的定期檢查是很重要，現在攻擊很多，當然是可遠端檢查，可是與實地交流有差，往年可帶學生去國際競賽，現在無法去了。媒體關心特朗普上台是否影響？其實台美在資安技術合作方面，不會因換了美國總統就受太大影響，台灣一直是很好的情資合作夥伴，只可惜看不到去“國外”見習美方如何資安防禦，不過台美都很密切。



謝翠娟嘆，資安署預算編列是很核實的，但如今出差費也被砍，有所影響、不方便，其他該做的還是會繼續做。



莊盈志表示，2月24日台北也本來有舉辦國際交流的數位方面活動，本來預計可有約3千多人來台灣，可是預算經費被刪除，導致搞不好要採線上，或是規模要縮小，來的人數就減少，本來還設法要舉辦晚宴，那也將會被影響，可能性降低。