翁炳信：陸客補金門觀光淡季　盼更多團體遊

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信。（取自翁炳信臉書） 中評社台中1月24日電（記者 方敬為）大陸文旅部17日宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊，傳出首發踩線團預計在春節過後到訪。金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信表示，樂見繼福建之後，上海團客也能來台旅遊，金門有望受惠，陸客對金門觀光有程度助益，尤其是冬天觀光淡季時，陸客是重要客源，期待兩岸旅遊政策進一步鬆綁，迎來更多省分的團體遊。



中國大陸文旅部17日宣佈將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，國台辦發言人陳斌華表示，此舉順應了台灣民眾“要和平、要發展、要交流、要合作”的共同心聲，國台辦對此積極支持，希望台灣方面盡早解除台人赴陸旅遊“禁團令”。



台灣業界傳出，上海觀光協會主導已經送件申請，將於2月13日組採線團帶相關旅行社業者來台；另外，福建地區的旅行社業也組團，申請2月12日以春季旅展入境，預計於南部高雄、中部及北部辦理推廣會。但陸委會並未證實。



針對閩、滬地區民眾可望組團遊台灣，翁炳信表示，他與大陸旅遊業者接觸了解，相關政策應是沒有變數，後續就看台灣方面的態度，大陸恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，對兩岸觀光回春是重要的一步，站在觀光旅遊業者的立場而言，相當樂見且期待。



翁炳信指出，雖然福建團客先前已開放遊金馬，上海遊客過去到訪金門的比例不高，但只要兩地團客順利恢復赴台旅遊，後續推動兩岸觀光逐步升溫，將是一大立基，金門的觀光旅遊業界樂見其成。

