蘇巧慧合體老爸蘇貞昌　新年衝人氣

蘇巧慧出動父親蘇貞昌一起說故事。（照片：蘇巧慧辦公室提供） 中評社台北1月28日電（記者 黃筱筠）農曆新年將至，民進黨“立委”蘇巧慧經營的podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》近日邀請她的父親前“行政院長”“水獺阿公”蘇貞昌一同錄製兒童繪本《好忙的除夕》，衝高人氣。蘇巧慧一直為2026新北市長選舉黨提名做準備，蘇貞昌的人脈是她重要資源。



本身是媽媽的蘇巧慧表示，他經營《水獺媽媽巧巧話》頻道已4年多，這次在過年前特別挑選春節應景的故事繪本《好忙的除夕》，邀請講述台灣人在除夕這一天時常忙進忙出的光景，蘇巧慧也化身故事主人翁，幫忙家中大掃除，蘇貞昌則扮起“阿公”角色，於節目尾聲以他的標誌性“菸酒嗓”和女兒一同祝福大家新年快樂。



蘇巧慧有意爭取新北市長提名，除了跨選區積極經營新北基層外，過年也邀請父親蘇貞昌一起合體說故事，擴大支持度。



蘇巧慧分享，這已經不是他第一次邀請“水獺阿公”一起錄繪本故事，自從去年兒童節首度與蘇貞昌同台錄影後，許多小朋友紛紛來信敲碗“水獺阿公”何時要再說故事，甚至還會模仿他的標誌性“菸酒嗓”，因此這次特別在過年前再邀水獺阿公錄繪本，也跟大小朋友拜年。



蘇巧慧表示，她們一家人都是愛讀書的人，小時候蘇貞昌就時常在睡前講故事給她聽，這次兩人合作念繪本也非常有趣，因為蘇貞昌扮演“阿公”角色毫無違和感，“小朋友們聽到應該會覺得，是隔壁阿公在跟自己講話”。

