嘉義木構風華再現　傳承木都美學

嘉義市重建木都風華，實驗木場西側全景夜景散發獨特魅力。（嘉義市政府文化局提供） 中評社嘉義1月23日電／嘉義市古名諸羅，為一個建城三百多年的城巿。今年是諸羅建城320＋1年，嘉義市有超過6000棟木構房子，是早期嘉義木都留下來的珍貴文化資產。嘉義市政府致力重現木都風華，以嘉義舊監日式宿舍群為基地持續推動木都3.0，“東門派出所”更能追溯這座城市的發展歷程。另外，“火雞肉飯”與在地人生活息息相關，吃火雞肉飯最能體驗在地生活美味。



實驗木場以木都嘉義為基地，舊監獄日式宿舍群為核心，打造具有新舊結構相融的“實驗木工場”。配合嘉義對木構“研究”及“加工”的機能需求，提出符合現代空間需求之特殊木構新結構方式，期能作為舊建築更新與育成之實驗中心，推廣木都文化美學與技術傳承。實驗木場2023年榮獲第16屆室內設計大獎（TAIWAN INTERIOR DESIGN AWARD）評審團特別獎，同年獲得德國iF設計獎公共建築類大獎，設計理念獲得全球性肯定，揚名國際。



嘉義市政府十大旗艦計劃“文化新基地”與“舊城創新生”亮點計劃之重要節點“東門派出所文化基地（東門町1923）”於2024年5月開幕。嘉義市政府文化局聯手內容整合團隊“留白計劃”，使歷史建築活化再利用，打造出全新藝文體驗場域。



過去的“東門町”商業經濟發展繁盛，東門派出所興建於西元1923年，以“嘉義警察署東門町警察官吏派出所”為名，1930年因大地震倒塌後重建為現在的規模，二戰後改為“東門派出所”並持續使用至1987年廢止。1996年曾作為里辦公室使用，直到2000年歸還警察局，後於2010年登錄為歷史建築。



2017年底啟動修復工程時，挖掘到清代龍王廟遺跡而停工，前後期歷經六年修繕，並規劃轉型成融合歷史與現代的文化基地，以文學、音樂、藝術共織出現代轉譯的史詩體驗，在跨越100年後的新世紀，開啟新時代的地方創生。



嘉義市立美術館有2檔重量級展覽，一是“拾景剪影林玉山的寫生與旅行”，展期自2024年10月22日至2025年2月9日。以嘉義重要前輩藝術家林玉山（1907－2004）的寫生和旅行速寫為核心，透過“始於諸羅”、“行遍天下”、“旅途觀物”3個面向。探索林玉山的創作與寫生如何以故鄉的郊野為起點，慢慢遍跡全台，再擴及海外，拾取世界各地的風情民物。



二是“移動觀察者”展覽，展期自2024年11月2日至2025年3月2日，展場在嘉美館戶外庭院、2樓大三角及3樓圖書室。由4組藝術家游雅蘭、黃韶瑩、吳依宣、貳進，透過作品裝置及虛擬展間，邀請民眾共同體驗參與式作品，感受城市之美。



另外，嘉義市立博物館“來嘉呷飯─嘉義火雞肉飯特展”，以嘉義重要的地標美食火雞肉飯為主題，在嘉義這座二十四小時都吃得到火雞肉飯的城市，每一家都有自己獨特的秘方與風味。



在嘉義，雞肉飯就是火雞肉飯！歷經了雞肉、火雞肉等食材選擇及各種料理方式的堆疊，嘉義火雞肉飯成為今日大家熟知的面貌。而嘉義人簡稱火雞肉飯為“雞肉飯”的習慣用語，則記憶了專屬嘉義的在地文化。火雞肉飯成為嘉義飲食的代表，透過展覽開啟的對話能讓更多人認識這道美食，認識嘉義。

