白委麥玉珍秀越南年菜　美味源自廣東

源自廣東的“魚露焢肉滷蛋”成越南必備年菜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月28日電（記者 鄭羿菲）“蛇來運轉！”來自越南的台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍端出越南春節年菜，其中一道“越南魚露焢肉滷蛋”更是源自中國大陸廣東省。原來在二戰時期，不少廣東人往越南避難。麥玉珍說，如今越南過年一定會在家裡滷肉、滷蛋，大魚大肉代表圓圓滿滿過好年。



麥玉珍1973年生於越南同奈省，背景多元，父親是廣東人、母親為客家人，1994年從越南來台定居於彰化縣，在與丈夫結婚8年後離婚，後續成立與新住民權益相關的協會，在爭取新住民權益時曾短暫加入民進黨，如今是全台灣第一位來自越南的新住民“立委”。



麥玉珍端出越南常吃的年菜，第一道就是大陸廣東流傳來的越南魚露焢肉滷蛋，第二道跟臉一樣大的方粽是南越傳統，用糯米裹著綠豆仁、三層肉，包在芭蕉葉裡丟到鍋子裡煮，一煮就是8到10個小時，方粽也會是祭拜祖先的菜餚，讓祖先知道稻作豐收、子孫日子過得很豐盛。



“鳳梨炒飯代表好兆頭。”麥玉珍端出第三道料理說，釋迦、木瓜、芒果、西瓜等水果在祭拜祖先時，都有象徵著吉祥的諧音。



麥玉珍接著拿起米餅沾上少量的水，親自卷上生菜、蝦子、肉片，做成一卷“生春捲”，她笑說，這是越南著名的小吃，過年過節或請客都會有這道，也因為食材不油膩，過去包生春捲時，包著包著就不知不覺自己吃了5、6條。



麥玉珍也透露，越南女生10個有9個都會煮飯，她8歲就要學煮飯了，越南咖哩也有別於台灣的特色，越南咖哩適用椰汁、椰漿煮成湯，味道非常濃郁，可以配麵、配飯，但越南的吃法也習慣用法國麵包來沾著吃，過年大家也都會煮這道菜。

