孫揚明：美國收斂了　賴還要當抗中釘子戶？

國民黨智庫“國政基金會”前副執行長孫揚明接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月24日電（記者 張嘉文）針對美國總統特朗普上任後的中美關係新局，中國國民黨智庫“國政基金會”前副執行長孫揚明向中評社表示，從特朗普的相關談話中可以推敲出他並不想打仗，因為打仗很花錢，西太平洋這一盤棋，美國面對中國日益精進的軍事力量，並不好下，因為確實美國在這邊的海空戰力並不占優勢，這是真話。



孫揚明說，特朗普在上任前就已向中方釋出緩和的訊號，經貿上當然雙邊還會繼續競爭，但軍事對抗衝突上不可能發生，而當特朗普對中都採收斂情境，台灣執政的民進黨賴清德確定還要繼續走極度抗中路線嗎？當抗中釘子戶？



孫揚明強調，直白的舉例就是，當美國這個主人都往後撤了，拋棄抗中這個家了，台灣還要繼續當抗中的看門狗嗎？他看不出這樣做有任何對台有利之處，理想狀況還是回到馬英九時代的對陸對美都取得平衡的友好關係，賴要繼續單押美國，最後會落得很慘下場。



孫揚明是台灣政治大學外交系學士、南華大學亞太研究所碩士，曾任《聯合報》國際新聞中心副主任，2009年任兩岸交流遠景基金會副執行長。洪秀柱擔任國民黨主席期間，擔任“國政基金會”副執行長，洪卸任成立中華青雁和平教育基金會，孫揚明擔任兩岸交流委員會副召集人。



美國總統特朗普就職演說宣示，“衰退已經結束”、“黃金年代現在開始”的政策重點，並簽署大量改變美國社會與國際秩序的行政命令，而“美國優先”是特朗普政府未來4年的政策主軸。



孫揚明接受中評社訪問時對此表示，雖然特朗普此次是完全執政，但不確定性仍非常高，因為特朗普的美國優先是要想辦法讓美國更繁榮壯大，就必須由內而外，內部一定要先處理好，從他一上任就簽署很多行政命令，廢止拜登政策等等，就是要把他認為會阻礙美國繁榮，讓美國變得越來越混亂的因素，全部要消除，另外也開除千餘名拜登任命的官員。