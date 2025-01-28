李銘義：特朗普主軸是現實主義單方行動霸權

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月28日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普啟動新政，屏東大學教育行政研究所副教授李銘義接受中評社訪問分析，特朗普主軸是現實主義的單方行動霸權，由內而外，展現其有籌碼、有利益、有方案，並喊出一百天後要訪華，展現合作關係開始，給出一段蜜月期。他舉例，如同TikTok只是先延長75天，看起來有彈性，實則仍是零和遊戲，又拉又打的格局。



李銘義，中山大學中山學術研究所社會科學博士，學術專長包括行政法學、憲政理論、國際關係、兩岸關係研究。曾任韓國瑜主政高雄市期間的高市府“研考會主委”。



李銘義表示，特朗普是現實主義，與拜登建制派、理想主義不一樣。特朗普更是單方行動霸權，上任後所做的決定，譬如宣布退出世界衛生組織(WHO)，放話要買格陵蘭、奪巴拿馬運河，推翻美加墨自貿協定、要加關稅等等，皆符合特朗普以美國國家利益為主軸，做法都經過思考並逐步落實。



特朗普上任第一天就簽署大量行政命令，包含內政、外交、貿易等近80項。李銘義表示，行政命令針對美國國內的，代表先把可以做的先做，雖然作為都會引起美國盟友反彈，但所謂的國家利益是特朗普自己定義的。

