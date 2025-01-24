中評關注：柯建銘打旺韓國瑜　賴頭痛了

柯建銘為了拉抬大罷免，近期猛打韓國瑜，沒想到韓越打越旺。（中評社 資料照） 中評社台北1月24日電（記者 黃筱筠）為了拉高仇恨值加溫罷免熱度，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘幾乎每天都把箭靶對準“立法院長”韓國瑜，昨天記者會上一再呼喊韓國瑜回台灣吧！不要滯美不歸，“立法院”馬上發出新聞稿明確表明，韓國瑜率領訪美祝賀團將於24日清晨返台。柯建銘似乎忘記，韓率領跨黨派“立委”訪美祝賀特朗普就職，是賴清德交付的任務，到底發生什麼問題？



根據TPOC台灣議題研究中心21日公布，透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集過去1個月113名“立委”的網路討論聲量，聲量排名第1的台灣民眾黨代理主席黃國昌以超過78.1萬則總聲量遙遙領先，好感度0.47。聲量排名第2的柯建銘，總聲量約38.4萬則。熱門話題集中在他呼籲“大罷免潮”，好感度僅0.4；聲量第3名的韓國瑜，以0.62的好感度位居榜首。韓熱門話題多來自民進黨的批評，例如遭柯建銘批“違法又違憲”、放話要罷免、改選院長等。



根據這個數字看來，韓國瑜在柯建銘追打之下，“好感度”竟然是“國會”“立委”之首，這是越打越紅。賴清德似乎也看到這個趨勢，在中常會談話刻意提到，勿讓公民運動被貼上政黨對抗標籤。這是在提醒柯建銘不要把韓國瑜聲勢拉抬得太高，雖然有助於罷免炒作議題，但如果韓國瑜氣勢被炒旺了，那可能衝擊的是賴清德未來大位之路。



柯建銘猛批韓國瑜，竟然連韓率朝野代表赴美祝賀美國總統特朗普就職，並拜會國會、智庫都不放過。柯建銘喊話要韓國瑜趕快回台灣，不要滯美不歸，似乎有點莫名奇妙。這次韓赴美任務是賴清德交付，行程是台駐美代表處與“外交部”安排，韓跟著官方排定行程走，為台灣外交打拼。“立院”趕緊交代韓國瑜將於24日清晨返台，有讓柯閉嘴之意。

