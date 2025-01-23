高雄綠營宣講大罷免　親藍民團來踢館

親綠團體Wecare高雄23日晚間號召近兩千人在三民公園進行造勢宣講，綠營民代到場。（中評社） 中評社高雄1月23日電（記者 蔣繼平）台灣二月即將迎來大罷免浪潮，雖然高雄8席都是綠委，無藍委可罷，親綠團體仍於23日晚間號召近兩千人在三民公園進行造勢宣講，高雄綠委及民代也到場站台宣講，並協助動員群眾。罷免綠委許智傑、黃捷團體也到場踢館，被警方隔在250公尺外，僅能隔空嗆聲表達不滿。



這場活動，綠委許智傑、邱議瑩、李昆澤、李柏毅都有到場上台宣講，另外，民進黨籍高雄市議長康裕成也率近十位綠議員到場，We care共同發起人、台灣基進黨籍高雄市議員張博洋負責開場。現場群眾有年輕人也有許多年長者，綠營有協助動員，從舉牌、背心可發現來自各里及協會團體等。



罷免許智傑發起人徐尚賢、罷免黃捷發起人朱磊，23日晚間也到場外踢館，嗆聲Wecare高雄”回應抗藍白VS.抗綠共，究竟哪個才能救台灣？要求現場辯論。被警方管制在距離三民公園250公尺外的博愛國小校門口的意見表達區，無法靠近造勢現場，徐尚賢相當不滿的反諷“1月23日不是自由日，而是戒嚴日”。



曾於2020年罷免時任高雄市長韓國瑜成功的親綠公民團體“Wecare高雄”，23日晚間7時在高雄三民公園舉行“We care台灣 護‘國’討傅抗藍白”，訴求捍衛台灣民主價值，反對藍白聯手修惡《“憲法”訴訟法》、《選舉罷免法》、《財政收支劃分法三大爭議性法案。活動現場共擺放1500張椅子，7時前已經坐滿滿，主辦單位宣布有近兩千人參與。



邱議瑩上台痛批藍委行徑離譜，藍白惡意凍結、刪減預算帶來的嚴重性，影響“國防”、民生。李柏毅怒批從“國會”擴權到三法惡修，除對法律制度的踐踏，對台灣民主價值是重大挑戰。許智傑提到絕不容許國民黨團總召傅崐萁、“立法院長”韓國瑜、台灣民眾黨代主席、“立委”黃國昌在“國會”帶頭作亂。李昆澤呼籲大家應該一起響應“大罷免”，讓這些不適任的“立委”下台。