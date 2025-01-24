中評鏡頭：台北燈節福蛇將亮相

2025台北燈節主燈“福蛇豆豆”。（照片：台北市觀傳局提供） 中評社台北1月24日電（記者 張穎齊）2025台北燈節，將於2月2日至16日春節期間於台北西區正式開展，目前現場已布置中，1月24日先啟動城市光廊。今年燈節以“蛇來運轉”為主題，主燈“福蛇豆豆”則將設置在具重要歷史意涵的中山堂前廣場，邀請民眾來台北，感受豐厚文化底蘊與潮流能量交織的城市節慶氛圍，還有發放限量的“台北小Q”小提燈。



燈節場域西門町，不僅是海內外遊客造訪的熱門景點，也是傳統與潮流文化匯聚之地。今年主燈高約13米，設計突破對蛇的傳統印象，並邀請塗鴉藝術家祁孟含攜手創作。主燈以繽紛色彩與幾何圖案構建蛇身圖騰，並結合在地文化，展現別具匠心的創意與設計巧思；而主燈展演將融合燈光與特效，其中靈動的眼睛動態表現，更為主燈秀增添幽默與趣味感，象徵新年的活力十足與財運滾滾，這座結合歷史文化與潮流元素的主燈，將為中山堂注入時尚潮流的氣息。



2025台北燈節規劃四大展區，包含“主燈區”、“西門展區”、“中華路展區”及“北門展區”，有眾多海內外藝術家加入燈組創作，包含祁孟含以及跨界音樂旅人林強，為燈組量身打造專屬音樂，注入獨特靈魂。此外日本天團GLAY的主唱TERU也一同參與燈組設計，TERU還特別錄製問候影片，邀請民眾在光影與音樂的流動中感受燈節魅力。

