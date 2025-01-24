丁瑀發起罷免王世堅　台北3席綠委都被鎖定

國民黨青年軍丁瑀將發起“王牌殲滅者”罷免綠委王世堅行動。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月24日電（記者 張穎齊）綠營發起全台大罷免藍委潮，國民黨做出反制，已有台北市藍營青年軍推動罷免“雙吳”、民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶。民進黨籍“立委”王世堅也被國民黨青年軍丁瑀發起“王牌殲滅者”罷免行動，將於2月3日年後開工啟動。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘號召發起全台41席區域藍委，各地綠側翼團體開始動員。藍軍實力堅強的台北市，8席“立委”藍5、綠3，3席綠委目前已全部都被藍軍鎖定罷免。



據掌握，親綠側翼團體已將台北市5名藍委的第一階段罷免連署書門檻蒐集完成，國民黨台北市黨部接收黨中央號召下反制。目前由國民黨青年軍賴苡任發起罷免吳思瑤的“地動刪瑤”連署行動、藍青年滿志剛發起罷免吳沛憶的“憶事吳成”，針對最後一位綠委王世堅，也是難度最高、綠色鐵板選區，由丁瑀加入發起“王牌殲滅者”罷免行動。



針對罷免王世堅理由，丁瑀向中評社表示，他將在2月發起“王牌殲滅者”行動，口號“罷免王世堅，殲滅高房價”，號召市民乘勢罷免不適任民意代表，面對高房價，1982年22歲就擁有“日成營造董事長”的王世堅難辭其咎，他過年後2月3日會親自將一個“樂高積木”送給王世堅，並會在王世堅的南士林、大同選區成立罷免連署站。



丁瑀說，王世堅理應監督好“國政”與市政，但卻只會罵人、打賭、作秀，上摩鐵，更送過台灣民眾黨籍前台北市長柯文哲龍袍、魔鏡、魔戒、木馬、雞鴨便當，平常都是王委員送別人禮物，現在換丁瑀準備了禮物要送王世堅樂高積木，包括迪士尼美女與野獸的城堡，象徵高房價，而推土機則象徵民眾的購屋夢被王世堅推進萬丈深淵。

