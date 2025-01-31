中評觀察：遏制中國？美國為時已晚

中評社台北1月31日電（記者 俞敦平）近日國際社會上發生了三件大事，印尼加入金磚（Brics）、美國加州大火的失控與湧入小紅書的抖音難民。這三件事象徵著中國在經濟上、文化與科技上的發展，已經到了足以和美國抗衡的地步，而世界將由美國領導的西方世界主宰的單極世界，轉向由中美各自領導兩個集團所主導的雙極世界，這可以視作地球上的兩黨政治，並會在可見的未來中持續。



首先從結論開始，美國已經錯失了阻止中國發展的最佳時機。雖然近年美國所發動的各種阻止中國發展的貿易戰、科技戰到文化宣傳戰（例如針對人權議題、新疆或是個資監控等的指控）等並非完全徒勞無功，但世界將從由美國與其盟友主導的單極秩序，轉向中美各自領導的雙極格局，是一個不可逆的趨勢。



更進一步，至少在可見的未來，雙極格局將不會改變，就像是在地球上運行的一個兩黨政治。這個情況會長期維持下去，即便兩大集團中的領導者有所更迭，就像政黨內的派系勢力會有消長，但都不影響兩黨政治的格局。兩個集團將形成既競爭又合作的關係，共同維持雙極世界的穩定，甚至一同阻止第三勢力的崛起，正如眾多兩黨政治發展的國家出現的情況一般。未來的世界並不會像冷戰時期那樣完全對立，而是以對抗與協商並存的方式運行。



最近的幾件國際大事也驗證了以上觀點。包含印尼加入金磚國家（BRICS）與俄烏戰爭後中俄之間的天秤的明顯傾向中方。儘管用杜瓦傑定律（Duverger＇s Law）去解釋國與國之間的角力或許沒有那麼適當，但兩黨政治仍是目前最廣泛的治理情況之一，同時這種“趨向於勝利者”的選邊站行為仍會在國際政治的角力上發生。

