與黃國昌爭民眾黨主席　蔡壁如喊話要公平

蔡壁如認為民眾黨主席補選過程中，有出現不公平、不透明的現象。（蔡壁如臉書） 中評社台北1月24日電／台灣民眾黨黨主席補選將在2月15日登場，由代理主席、“立委”黃國昌對上創黨元老、前“立委”蔡壁如。蔡壁如24日在臉書發文表示，黨主席補選的過程中有出現不公平、不透明的現象。她強調，一位領袖的核心特質應該是包容異己、拒絕讒言，並以大局為重，而不是在小圈圈內剛愎自用，上演宮廷鬥爭戲碼與個人英雄主義。她呼籲黨內同志一起攜手打造一個具有制度保障的民眾黨，讓每一位支持者都能感到驕傲。



民眾黨22日上午9時展開參選人線上連署，兩人都已達300人連署門檻。23日黃國昌已拿下6632餘票，遠超過蔡壁如358票，預計在2月8日和2月14日舉辦兩場政見發表會。



蔡壁如表示，在這次黨主席補選的過程中，目睹了許多不公平、不透明的現象。這不僅是對參選人的挑戰，更是對整個民眾黨核心價值的嚴峻考驗。作為一個肩負改革使命的政黨，必須捍衛民主政治的基本立場，那就是“開大門、走大路”。



蔡壁如提及，近來因為她參與黨主席補選，外界再度提到“民眾黨之母”的稱號，並將她與民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌並列討論：誰才是柯文哲主席的“傳人”。首先，對於“民眾黨之母”的稱呼，蔡說她承受不起。但她關心與在意的，是黨的制度是否能真正健全、透明，讓每一位黨員都能感受到公平與正義。



蔡壁如強調，民主政治的核心在於制度，而非量身定做的規則。如果民眾黨內選舉被外界質疑缺乏公正，那麼又如何向社會證明台灣民眾黨是一個具有公平正義DNA的政黨？一個政黨若無法在內部落實公平正義，又憑何說服選民相信民眾黨能在更大的舞台上實踐這些價值？

