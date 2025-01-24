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大陸凌晨發射衛星 台軍方：對台無危害
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2025-01-24 10:44:13
台“國防部長”顧立雄。（中評社 資料照）
中評社台北1月24日電／大陸23日深夜執行運載火箭搭載衛星發射任務，台軍方24日凌晨表示，公布火箭飛行路徑經台灣中部，高度在大氣層外，對台無危害。
台軍方24日凌晨發布新聞稿指出，大陸23日晚間11時32分，於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。
台軍方強調，軍方運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。
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