赴陸旅遊被控涉反滲透法　台北21里長不起訴

台北地檢署外觀一隅。（中評社 資料照） 中評社台北1月24日電／2024大選期間，檢調大規模依據《反滲透法》偵辦台北市文山區等41名里長赴大陸旅遊受招待，引發議論。台北地檢署調查認定，21名里長赴陸旅遊，雖受陸方招待，但19名團員里長並非全數知悉接受招待，另負責招攬的里長曾寧旖、劉宗勳2人未明示或暗示其他里長投票支持特定人，沒有證據證明有影響他人投票意向的主觀犯意，使有少數里長返台後參加特定政黨活動，亦屬個人言論自由；21人罪嫌不足，24日全部不起訴。



本案為檢調在選舉期間依據《反滲透法》偵辦基層里長赴陸旅遊介選案，不起訴人數最多的案例。



民進黨籍北市議員2023年爆料，指陸方透過北市基層里長揪團赴大陸旅遊落地招待，6天5夜只要新台幣1.5萬元團費，質疑大陸是有組織性以里長為首的統戰行為，而里長返台後支持特定政黨及候選人，並稱台北市至少有3分之1的里長已赴大陸接受陸方招待，影響台灣選舉。



2023年12月15日，檢警調及移民署偵騎四出，兵分6路搜索台北市文山區興家里、明興里、忠順里3名里長、里辦公室，並依涉嫌人身分傳喚全台北市41名里長到案。本案是北檢在大選期間首度偵辦的《反滲透法》案，涉案里長人數高居全台之冠。

