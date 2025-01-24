台經院上修今年GDP至3.42%

台經院景氣預測中心主任孫明德。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月24日電（記者 張穎齊）台灣經濟研究院24日公布2025年台灣經濟成長率（GDP） 最新預測值為3.42%，較去年11月預測的3.15%上修0.27%，主因投資和外需優於先前預期，但整體經濟動能仍仰賴投資和消費支撐，而受基期影響，上下半年經濟呈“前低後高”。



對於物價，台經院估今年台灣消費者物價指數(CPI) 年增率為1.95%，略上修0.08%，但已降至通膨警戒線2%之下。



台經院24日舉行“台經院2025年1月分總體經濟預測暨景氣動向調查報告記者會”，與會者有台經院長張建一、景氣預測中心主任孫明德、產業資料庫總監劉佩真、研究六所長吳孟道、助理研究員方俊德。



孫明德報告指出，台經院調查結果，2024年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，12月服務業與營建業測驗點連續3個月上揚，製造業亦呈連續2個月上揚。



孫明德說，全球製造業表現仍呈二極化，半導體高階製程與伺服器需求強勁，而傳產需求回升有限。近期美國新訂單與生產指數重回擴張區間，顯示需求開始溫和復甦，歐元區則因需求疲弱與政治不確定性加劇，仍陷於衰退區間。中國大陸在官方刺激政策之下連續3個月維持製造業擴張，而日本雖已連續6個月處於緊縮，但惡化程度已有緩解。



孫明德指出，對於美國2025年經濟成長率預測值分別為2.3%及2.0%。歐洲分別為1.2%及0.9%，日本分別為0.8%及1.0%，中國大陸為4.6%及4.2%，東南亞越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國及新加坡預測值分別為6.7%、6.3%、5.0%、4.7%、3.2%及2.5%。



孫明德說，台灣對外貿易方面，受惠於人工智慧AI與新興應用商機維持熱絡，年底旺季需求湧現，加以農曆春節長假將屆引發提前出貨效應，電子及資通產品出口年增率續成長，總計2024年全年出超金額為美金806.25億。台灣內生產方面，受惠於農曆春節前備貨效應，加上資訊電子產業生產動能續強，總計2024年工業生產年增11.45%，其中製造業成長11.93%。



孫明德說，台灣勞動市場方面，2024年全年失業率平均為3.38%，較2023年下降0.10%；2024年1至11月實質總薪資為新台幣6萬16元，較上年同期成長2.35%。台灣製造業方面，時序進入年終購物旺季，且氣溫明顯降低，帶動相關供暖家電的銷售表現，台經院調查估去年12月景氣為“好”比率為19.3%，認為當月景氣為“壞”的比率則為25.7%。



台經院預測，2025年民間消費成長率為2.11%，較前次預測下修0.15%。預估2025年整體固定資本形成成長率為5.95%，較前次預測時上修1.02%；其中民間投資成長率為5.66%，較前次預測時上修0.86%。在貿易方面，預估2025年出口與進口金額成長率則為6.49%與6.96%，較前次預測值分別上修0.79與0.43%。預估2025年輸出與輸入成長率分別為6.05%及6.27%，較前次預測值分別上修1.37與1.00%。



台灣投資榮景如何維持？台經院指出，近期半導體設備進口仍維持高成長，預期在新興科技需求支撐下，民間投資至少在2025年上半年仍能為台灣GDP作出顯著貢獻，未來需持續關注AI等終端消費品需求，若需求成長，有望進一步推動投資維持較高成長率。



台經院綜合分析判斷，去年12月轉壞，未來半年較12月看壞之產業：塑橡膠原料、金屬工具機業。去年12月轉壞，未來半年維持持平之產業：不含酒精飲料、化學製品。去年12月持平，未來半年較12月看壞之產業：化學工業、石化原料、運輸工具業、機車製造業、機車零件製造業。去年12月持平，未來半年較12月看好之產業：食品業、屠宰業、冷凍食品、飼料業、印刷業、非金屬礦物、玻璃及其製品、水泥及其製品、電信服務業。去年12月持平，未來半年仍維持持平之產業：總製造業、皮革毛皮製品、石油及煤製品、橡膠製品、塑膠製品、鋼鐵基本工業、金屬製品、金屬模具、螺絲及螺帽、機械設備製造修配業、產業機械業、電線電纜、電子機械、視聽電子產品、資料儲存及處理設備、電子零組件業、自行車製造業、精密器械、批發業。



去年12月轉好，未來半年較12月看壞之產業：紡紗業、人造纖維製造業、零售業。去年12月轉好，未來半年較12月看好之產業：製油、製粉及碾穀、木竹製品業、紙業、金屬建築結構及組件業、育樂用品業、一般土木工程業、餐旅業、銀行業、保險業。去年12月轉好，未來半年仍維持持平之產業：紡織業、織布、成衣及服飾、陶瓷及其製品、電力機械、電力機械器材製造、家用電器、通信機械器材、汽車製造業、汽車零件、自行車零件製造業、營建業、建築投資、證券業、運輸倉儲業。