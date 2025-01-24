綠啟動大罷免　朱立倫：不畏戰也不怕戰

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月24日電（記者 張嘉文）民進黨在農曆春節後，將全台罷免中國國民黨區域“立委”，綠公職與親綠民團已全部動起來。國民黨主席朱立倫今天說，基本立場一定是希望台灣要以和為貴，希望要和不要鬥，尤其農曆新年到了，新年大家都能夠團結一致，這是他一再呼籲的。



但朱立倫強調，國民黨基本態度就是，作為在野黨，我們希望和，但是我們也不畏戰，也不怕戰。當民進黨一定要用惡質方式，相信有非常多藍營的支持者，基層的民眾會主動跳出來。對於這樣的情況，他相信他們都有掌握，但還是希望民進黨能夠懸崖勒馬。



朱立倫今天在國民黨中央黨部揮毫賀新春，他在活動前受訪時，針對農曆年後將面臨的大罷免風潮做出以上表示。



另外，府方昨日公告“憲法訴訟法”修正條文，但賴清德卻批示“宜聲請憲法法庭裁判”。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘昨日也率黨團，遞狀聲請暫時處分及“釋憲”。



朱立倫說，府方依法公告，這是賴清德的權力也是責任，很可惜，中間還有牽涉到身兼民進黨主席的賴清德，把民進黨的立場寫在公告批示上面。



朱立倫認為，民進黨今天是為了政治操作，為了要製造對立，甚至要便於他們做很多政治操作或罷免的行為，但不需要賴清德這樣批示，賴不是已透過民柯建銘說明“賴主席”的立場了嗎？