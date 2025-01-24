超級甲動罷藍委　柯建銘：我和賴怎會有矛盾

民進黨團總召柯建銘發出本屆民進黨團首次“超甲級甲動”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月24日電（記者 黃筱筠）台灣明天開始農曆春節連假，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘仍在黨團記者會後現身，約中午12點一人自行召開記者會再提大罷免。他也說，因為昨天去做黃斑部眼睛手術，一直到早上10點多才恢復，因此，他今天才會這麼晚來開記者會。他也發出，這是本屆民進黨團首次唯一“超甲級甲動”。黨團成員要回鄉去說明幫助的角色，讓罷免全台串連，開工當天就把罷免書送進“中選會”，這就是開工大吉。



他強調，他與賴清德、“行政院長”卓榮泰、幹事長吳思瑤代表黨團參加會議，每周固定開會一次。“我和賴、卓見面有困難嗎？怎麼會矛盾？彼此信任度百分之百”。“賴清德不講話是我們的策略，賴怎麼可能當‘違憲總統′”。



柯建銘中午召開記者會僅有一人自己說明，並未有其他綠委陪同。因為時值中午發稿時間，來的記者不多，但柯一講超過40分鐘。黨團還準備一張正反面的A4紙張，裡面寫著10個小標說明。



他最後還說，救台灣就剩下11天，自己的“國家”自己救，自己家園自己來救，每天要喊“恭喜發財，罷免書拿來”連晚上做夢也要喊，好嗎？拜託。



他也說，這是本屆民進黨團首次唯一“超甲級甲動”。黨團成員要回鄉去說明幫助的角色，讓罷免全台串連，開工當天就把罷免書送進“中選會”，這就是開工大吉。至於南部選區“立委”不能罷免自己吧，就是代收代送，南部的人有的是住北部，可以幫忙收件，花蓮人在高雄、屏東都沒關係，可以幫忙轉送到花蓮，連不分區也是一樣，這樣全台才能相互呼應串連大罷免。



柯建銘表示，黨團是第一線戰鬥體，感受最深。黨團成員底下又有自己的議員、里長、網網相連。如果沒有“立委”選區，就由落選者負責。



柯建銘強調，是請求也是命令，請求每位成員要發動罷免，黨團天天面對可惡的藍白，被羞辱、霸凌、凌遲、熟不可忍！藍白真的太過份，想要過就表決，“不是衹有我吞不下去，黨團都吞不下去”，時間到一定會被罷免的。



柯建銘也說，“我出來論述攻擊琳琅滿目”吸收罵名是瘋子，是失憶老頭子，“是挾總召以抗‘總統′，是總召保衛戰？是派系鬥我？”但是府、院、黨、黨團就是鐵四角，他與賴清德、“行政院長”卓榮泰、幹事長吳思瑤代表黨團參加會議，每周固定開會一次。“我和賴、卓見面有困難嗎？怎麼會矛盾？彼此信任度百分之百”。最後要由賴清德擬定戰略，大家做兵推，出來大罷免。



柯建銘表示，記取319真調會歷史教訓，兩顆子彈是真的，國親亂台一年。全部過程就是如此，大家應該有真相大白的恍然大悟。“等到罷免春風佈滿全台，會勝過2004年228牽手護台灣。接著就是要開展賴清德時代、台灣百年盛世”。