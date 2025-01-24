台經院：特朗普新政恐引通膨　但有利台晶片

台經院景氣預測中心主任孫明德。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月24日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普新政，台灣經濟研究院24日發表預測，特朗普加徵關稅，針對中國、墨西哥和加拿大的威脅依然存在，後續關稅政策強度可能引發貿易報復措施，加劇全球保護主義。驅逐非法移民政策也會對全球經濟與通貨膨脹帶來衝擊，也影響台灣。不過特朗普21日宣布成立美金5千億美元的“星際之門”AI基礎設施計劃，將有利台灣晶片業。



台經院24日舉行“台經院2025年1月分總體經濟預測暨景氣動向調查報告記者會”，與會者有台經院長張建一、景氣預測中心主任孫明德、產業資料庫總監劉佩真、研究六所長吳孟道、助理研究員方俊德。



孫明德報告指出，在未來不確定因素方面，展望2025年，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中又以特朗普新政、各國央行貨幣政策未來走向、中國經濟刺激政策之成效，以及台灣投資動能能否延續等最為關鍵，也會影響台灣出口表現。首先特朗普就職首日簽署多項行政命令，重申“美國優先”議程，卻也暴露了執行過程中的不一致性及挑戰。例如關稅方面雖未立即提高，但針對中國、墨西哥和加拿大的威脅依然存在；移民政策強調邊境安全，但多項措施面臨法律與執行障礙；能源政策則聚焦化石燃料開發，試圖逆轉綠能轉型趨勢。



孫明德說，特朗普計劃在數週內公布更多政策細節，包括2月1日可能宣布的新關稅與4月1日的政策審查結果。同時共和黨“國會”將制定立法策略，但內部分歧可能影響進度。整體來看後續關稅政策的推行及強度可能引發貿易爭端與其他國家的報復措施，加劇全球保護主義，增加供應鏈調整壓力並加速經濟零碎化。此外驅逐非法移民政策將限制美國勞動供給成長，推升薪資與物價壓力，對全球經濟與通膨帶來衝擊，進而影響台灣的整體貿易表現。



孫明德說，在未來半年景氣看法上，儘管地緣政治不穩、中美經濟前景保守、特朗普新政可能加劇全球貿易壁壘，影響製造業需求力道，但受惠於機械、金屬製品等下游產業需求回溫，以及AI、半導體、電動車與再生能源等新興應用需求穩步成長。特朗普上任後可能引發貿易戰2.0，影響市場信心與企業投資意願，看好程度略有下降。中國經濟成長可能受美國關稅影響及刺激政策效力的不確定性所制約。強勢美元與高債務成本仍是挑戰。



張建一表示，特朗普23日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）也發表很多談話，強調全球降息的必要性並呼籲沙特、石油輸出國組織（OPEC）降低油價以促進和平，若油價下降，俄羅斯與烏克蘭戰爭可能立即結束、達成和平協議。特朗普也對美國聯儲局（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）施壓，要求降低利率，並呼籲全球各國同步降息至較低水準。



張建一說，特朗普對加拿大、墨西哥已加徵20%關稅、對中國課10%，為何不是60%？中美外長會面談了什麼，也不得而知。可聚焦特朗普2月1日是否開始加徵關稅？特朗普說要課到美金1兆關稅，大家尚無法預期。不過油價下跌，美國通膨應會下來，可是消費者物價指數（CPI）也會下降，核心的通膨問題將是Fed關心重點，這也將對美金產生大波動大，特朗普要出什麼招，台灣要密切注意。



話鋒一轉，張建一說，但也可看到特朗普21日就在白宮與甲骨文（Oracle）創辦人埃里森（Larry Ellison）、Open AI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）及軟銀（SoftBank）創辦人孫正義聯合表示，將成立“星際之門”新公司，在美國投入美金5千億在AI基礎建設、算力中心，號稱史上最大規模，那這將有助於台灣晶片產業，出口投資利多，有利台灣經濟成長率。



張建一也說，台積電2023年整體投資支出是美金304億元、2024年是美金297億，今年要增到美金380億至420億，台積電進入到大投資時代，基於需求面提升，台積電仍是遙遙技術領先其他對手，整個國際重要大單都將往台積電靠攏。台積電面對客戶是供不應求，包括先進製程、先進封裝、3、2奈米製程等。可期待特朗普這項大計劃。