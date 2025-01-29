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朱立倫祝中評社讀者蛇年平安幸福
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2025-01-29 00:10:08
國民黨主席朱立倫祝中評社讀者，蛇年平安幸福。（中評社 張嘉文攝）
中評社台北1月29日電（記者 張嘉文）春節到，今年是農曆的蛇年，中國國民黨主席朱立倫特別揮毫，寫下“蛇年平安幸福”祝賀中評社讀者，新的一年都能平安，幸福過好每一天。
朱立倫今年對外發送的春聯為“龍耀蛇福”，他表示，這寓意是龍年跳躍過去了，蛇年到了希望大家能夠幸福、福祿壽喜都有；此外，年輕人創意用英文諧音，“攏要serve”，象徵國民黨永遠服務民眾，都要服務民眾。
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