日升息　台經院：特朗普不希望亞洲貨幣太弱

台經院長張建一。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月24日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普新局，台灣經濟研究院24日表示，貿易政策不確定性大幅上升，亞洲貨幣在國際美金強勢下承受貶值壓力，估今年新台幣兌美元平均匯價為32.34元，較前次預測貶值0.94元。台經院長張建一表示，外資賣股，那將會造成新台幣貶值，不過台灣今年經濟成長率預測成長3.42%，加上台積電進入大投資時代，美金若升、新台幣應是不會弱到哪。



日本央行在24日的決策會議中宣布升息，將基準利率上調1碼至0.5%，將利率提升至2008年10月以來的最高水平，日圓兌美元急升衝破155大關，最高觸及155.22，今年最低。



台經院研究六所所長吳孟道也說，特朗普不希望亞洲貨幣偏弱，會透過一些手段，這也是未來影響整體亞洲新興貨幣走勢的要素。



台經院24日舉行“台經院2025年1月分總體經濟預測暨景氣動向調查報告記者會”，與會者有台經院長張建一、景氣預測中心主任孫明德、產業資料庫總監劉佩真、研究六所所長吳孟道、助理研究員方俊德。



孫明德報告表示，股市方面，儘管美國聯儲局（Fed）如金融市場預期降息1碼，但利率預估點陣圖顯示2025年降息的減緩速度超過市場預期，令美股短期表現承壓，然台股基本面仍穩健，使得股市依然處於高檔震盪，台灣加權指數去年12月底收在23035.10點，上漲3.47%，平均日成交量為3610.10億元。匯率方面，聯儲局放慢降息的幅度超出金融市場預期，令國際美元走揚，新台幣隨亞幣一同承壓，加以外資於下半月賣超台股，並於匯市大舉匯出，令新台幣去年12月表現偏貶，月底匯率收在32.781美元，貶值0.99%。



孫明德指出，在匯率方面，儘管經濟基本面支撐新台幣升值，然美國聯儲局降息步伐較金融市場預期放緩，且特朗普上台後，新經貿政策可能引發貿易戰升溫，進一步加劇金融市場不確定性，影響投資收益。不過預期上半年台灣市場利率仍維持高檔，美國降息速度放緩，存放款利差持穩。此外，財富管理需求穩定成長，信用卡海外消費增加，推動手續費淨收益提升，故有近8成比例的銀行業業者持平看待未來半年景氣表現。



張建一表示，其實最去年最重要的貨幣是韓圜，韓圜有創一波高點，但新台幣沒有，台央行總裁楊金龍講過未來沒有股、匯雙漲的常態，有可能股票漲、外資賣掉，那錢出去了即造成新台幣貶值。最近新台幣突破33.1元，韓圜去年貶值非常多、比日幣還多。其實台灣今年預估的經濟成長率3.42%並不差，這次消費者物價指數（CPI）年增率為1.95%，經濟好、就沒降息空間。加上台積電進入大投資時代，美金若升、台幣不會弱到哪，新台幣目前都在區間震盪。當然特朗普23日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）有提到油價跌、Fed就要降息，也是會影響美金。日本去年整體經濟成長則是負的，若再升息會很怪、通膨高，日本現在兩難，日本本國的CPI是下降，目前國際觀光客去了、日幣就貶值，繼續觀察今天下午是否升息。



吳孟道表示，美元方面，大家預期看起來聯儲局降息是偏慢，今年預估降息2碼左右，這也對美金形成重要的支撐，特朗普要求Fed降息速度加快，其實特朗普第一任就講過。不過Fed有其獨立性，是根據本身經濟數據物價決定，雖有特朗普的壓力影響，但還是會照著步調走。特朗普還說要石油大量開採、讓通膨走勢降速，這也讓Fed有大幅空間去做，只是特朗普講話都真的實踐嗎？比如說要對中國大張旗鼓課稅，但其實課的幅度也小，沒把話說死，就看是否還會逐步增加關稅。美國今年經濟成長率約2.3、2.0%，也會支撐美金。今天下午的日幣市場，預期看起來升息1碼、0.25%。

