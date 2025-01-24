總預算刪減　張建一：企業投資不用太擔心

台經院長張建一。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月24日電（記者 張穎齊）“立法院”刪減2025年度政府總預算，對於台灣經濟投資、民生物價等是否造成影響？台灣經濟研究院長張建一24日表示，這對台灣內需市場會比較不確定性，至於企業投資方面就不用太擔心，預算被刪除、凍結，那就可能只能舉債，物價也有上漲壓力。至於經濟成長率是否影響？不得而知，另外也是有影響到台經院與政府的合作計劃。



“立法院”三讀通過的今年度政府總預算案，在藍白聯手下刪減新台幣2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元，但歲出仍有2.9兆元，創歷年新高。



台經院24日舉行“台經院2025年1月分總體經濟預測暨景氣動向調查報告記者會”，與會者有台經院長張建一、景氣預測中心主任孫明德、產業資料庫總監劉佩真、研究六所長吳孟道、助理研究員方俊德。



會後媒體詢問此議題，張建一回應，政府的支出一部分是消費、一部分是投資，影響的可能是有些補助，當然就經濟學方面補助不能歸政府的消費，這部分比較曖昧不明。當然“立院”覺得不能挪用補助預算，那政府就只能舉債，只是目前看不出政府要舉債，“主計總處”也還沒講，台經院做為智庫，也是擔心業務費會被砍很多，“經濟部”等各部會，也是與台經院有合作計劃，影響多少還在估，當然台經院智庫單位只能共體時艱。物價可能有上漲壓力，經濟成長率影響多少則不知。



張建一說，比如台電新台幣1千億補助被取消，那電價就漲定了，因此對物價也是擔心，物價上漲會影響到民眾消費，另外還包括約聘人員薪資也受影響，就看政府如何彌補，這些都還是不確定因素。台電目前負債比已高達93%，水費、電費應還會調整。要知道水價已30幾年沒調，電價部分則是電價審議委員會，“經濟部”說會全盤考量，大多是產業用電漲得多，台電會繼續累虧，就看審議委員會如何決定。



張建一說，另外公共工程預算也被凍結，“行政院長”卓榮泰便說凍結地方補助50%，這對台灣內需會產生比較不確定性，但對企業投資就不用太擔心，因台積電今年投資大爆發，將投資美金380億至420億，還有輝達執行長黃仁勳參觀等，台積電營收非常亮眼。



另外，針對房市、營造業等，劉佩真表示，台灣房市受台央行政策影響，房貸業務承壓，此外房屋建築承攬量遞減；營造業未來半年相對看好，建材稍微減幅，去年度公共工程達成率達到95%，軌道工程道路工程陸續開始相關施工。科技大舉資本支出，帶動相關廠房興建，對機電整合工程有挹注。



劉佩真說，這次仲介業者整體成交量月增3.0到6.8%，止跌回升，與央行一些政策比較有關。高雄市表現則最突出，先前政府積極推動大南方矽谷計劃，有相關挹注購屋計劃，未來半年住宅市場，銀行端短期不容易對房貸鬆綁。商用、不動產各有所益，近期“金管會”1月鬆綁壽險業者投資報酬率。



最後，張建一笑說，希望今年是真的金蛇年，不要是蟒蛇年！