張建一：台對陸貿易比重持穩　傳產多靠大陸

台經院長張建一接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月24日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普新局，特朗普祭出對全球課關稅，是否影響兩岸貿易？台灣經濟研究院長張建一接受中評社訪問表示，台灣對美國的出口比重愈來愈高，對大陸已降到3成最低了，但應是不會再降了，也很難再升。當然台灣的傳統產業大多還是依靠大陸，台灣現在是出口東南亞的量變高。



大陸海關總署發布最新數據顯示，按美金計，去年11月兩岸貿易額為258.38億美元，較10月增加20.98億美元，與去年同期相較，年增5%。去年11月大陸自台進口192.51億美元，較去年10月增加25.63億美元，年增4%；大陸對台出口65.86億美元，則較去年10月增加4.64億美元，年增6%。



張建一表示，從過去特朗普第一任內2018年開啟中美貿易戰開始，供應鏈即從觀望到開始移動，有些一到了東南亞，也不是全從中國移出來，中國還有內需市場。而台灣對美國的出口比重愈來愈高，對中國的貿易出口已降到最低30%，後來又上來一點，但都在3成左右，不會降更多、或增更多，因還是有許多台灣傳產要依靠大陸。



張建一，台北大學經濟學系博士，歷任台“中央銀行”理事、中油常務董事、彰化銀行董事、陽明海運董事、亞太新興產業創業投資股份有限公司董事、櫃檯買賣中心董事、聯合再生能源股份有限公司獨立董事、商業總會經貿政策研究委員會副主委、東吳大學國際經營與貿易兼任副教授、亞洲航空董事等。專長領域為產業經濟發展總體戰略、製造業與服務業發展策略、主要經貿國家產業競合、企業品牌發展推動策略。



張建一表示，中美貿易戰就是“你課我稅、我課你稅”，但中國大陸真的有受傷嗎？2023年底中國商品在美國占比雖減少8.5%，但在世界占比沒減少，因中國將出口原物料先到了東南亞、用三角貿易方式再賣到美國，所以沒影響。人民幣雖曾在中美貿易戰中貶值10%。使得中國不滿，不過美國占全世界的GDP還是有25%，中國是18%，人民幣使用人數還是遠少於美金使用人數。不過美國課中國關稅也差不多有3成了，已取消中國為永遠最惠國待遇，那若再加上特朗普最近說要開徵中國10%、那就到4成了。



張建一說，只是大家都覺得特朗普團隊有不確定性，分為傳統保守派、激進派、矽谷派等三派，這三派對關稅態度不一致。特朗普希望油價下跌，那課關稅幅度就不會那麼大。



張建一向中評社說，雖在這樣情況下，台灣傳產到大陸還是有一定比率，只是現在麻煩的是大陸產能過剩、內需市場較弱，因此台灣傳產到大陸，還是會讓廠商擔心。而在中美晶片戰，美國前總統拜登卸任前一波對半導體晶片製成16奈米以下都進行管制，而以前台積電出口到大陸的晶片12奈米是可行的，在拜登禁令推動下，就影響台積電出口到大陸部分。



他說，因此，台灣正將晶片賣到東南亞，所以台經院的景氣預測多做了東南亞國家的經濟預測，去年台灣出口東南亞成長率，已上升到第三大出口地區。接下來特朗普若要打中美貿易戰2.0。如果打擊強度與範圍更廣，那台灣出口大陸比重是否下降？他認為應不會再降，而是出口東南亞比重變高。



他補充說，台灣也很難對大陸的貿易比重提升，大陸節制產能，台塑石化業正往下掉，聯電股價也跌，科技半導體、傳產都跌，所以也難升了。然而大陸推行機械設備進口替代並中止部分ECFA早收清單產品，對台灣相關產業出口也構成壓力。