葛如鈞：韓國瑜僑界人氣旺　美方對他不陌生

國民黨籍“立委”葛如鈞。（中評社 資料照） 中評社台北1月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前率跨黨派“立委”赴美出席美國總統特朗普就職典禮，並會晤美國國會議員及智庫界人士。隨團的國民黨籍“立委”葛如鈞向中評社表示，韓國瑜的幽默感給外國友人留下深刻印象，關注台灣政治的外國友人對他不陌生。訪團在與僑胞見面時，韓國瑜的人氣也非常旺，在僑界有非常大的知名度與影響力。



韓國瑜率慶賀團已結束訪美行程，今日清晨返抵台灣。



葛如鈞為台灣大學資訊網路與多媒體研究所博士、日本慶應大學媒體設計博士後研究員，曾任SLP全球創業家網路台北分部年度執行長、Linkwish Inc.林克威許公司共同創辦人暨前任執行長、Memora Inc穿戴式人工智慧相機公司共同創辦人、台北科技大學互動設計學系專任助理教授。2024年當選國民黨不分區“立委”。



葛如鈞表示，這次台灣慶賀團赴美，他可以感受到，由於韓國瑜先前參與2020大選的時候，曾經對全球5000萬華僑掀起一陣旋風，所以有在關注台灣政治的外國友人，對他都不會太陌生。尤其韓國瑜現在又擔任“立法院長”的重要職務，大家對韓不陌生，這次韓國瑜的幽默感以及應答方面，都有給外國友人留下深刻印象，大家對韓國瑜非常熟悉，韓在華僑之間有非常大的知名度與影響力。



葛如鈞指出，在與僑胞們見面的時候，韓國瑜展現的人氣都非常旺，韓國瑜本來與僑胞的距離就很近，一場僑宴就開設上百桌，與僑胞的距離真的是近到不能再近。尤其這次韓率慶賀團赴美，時間點鄰近農曆春節，整體與僑界的互動就更洋溢著喜氣，加上韓國瑜準備了春聯等小物到美發放，大家可以感受到韓國瑜滿滿的誠意。



葛如鈞表示，然而這次與美方國會議員以及智庫界人士見面，韓國瑜多把對話機會讓給其他隨團委員去發揮，韓則多半強調如何深化台美關係，傳達比較大方向的內容。



美國大選期間特朗普提到台灣偷走晶片工作，從這次與美方的互動來觀察，特朗普這類話語有可能成為日後的政策嗎？



葛如鈞表示，特朗普當初用“Stealing”這個詞，雖然中文翻成偷竊，但是中文講“偷”是很嚴重的，但是從英文的意思來看，意思就是被你拿走了，在語境上與竊盜不太一樣，如果要講比較嚴重的竊盜，會比較傾向“Theft”這樣的詞。所以從中英文的語境差異來看，特朗普說“Stealing”並沒有特別嚴重。



葛如鈞指出，再來這次的訪問過程中，我們也沒感受到美方認為台灣有做什麼不該做的事。