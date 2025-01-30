花蓮縣長徐榛蔚祝中評社讀者蛇年諸事亨通

花蓮縣長徐榛蔚提詞祝賀中評社讀者。（徐榛蔚辦公室提供） 中評社台北1月30日電（記者 楊騰凱）2025年為“乙巳年”，中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚祝賀中評社讀者新年快樂，提詞祝福中評社讀者“乙歲多方皆順利，巳年諸事並亨通”。



在農曆春節假期期間，花蓮縣府舉行“2025花蓮太平洋燈會”，1月17日至2月16日在花蓮市日出大道上盛大綻放，並以“百花齊放”為主題，象徵花蓮歷經地震洗禮後綻放的生命力，更為2025“繁花盛開”的花蓮揭開序幕。



燈會現場將以100朵超大花卉燈飾，分別匯集成10個花叢，隨著音樂律動展現出璀璨奪目的迎光盛宴，呈現花蓮十全十美、欣欣向榮的景象，更象徵著花蓮13鄉鎮市的韌性與32萬全體縣民的共同努力，讓這片土地再度“繁花盛開，百花齊放”。



徐榛蔚表示，花蓮就像美麗的花朵，經歷過0403大地震的洗禮，大家胼手胝足讓這片土地再次花團錦簇、百花齊放。今年縣府要透過“繁花盛開”計劃，讓花蓮的每一位縣民，每個店家、部落、學校、社團，每項計劃、活動，甚至每一個角落都能綻放出新的希望，閃爍光輝。



徐榛蔚指出，從1月17日開始的太平洋燈會將為這個計劃揭開序幕，更是大家共同努力的第一步，只要齊心協力，必能讓花蓮重新綻放光彩。