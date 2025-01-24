訪美返台　李彥秀：表達希望軍購如期交貨

國民黨籍“立委”李彥秀。（中評社 資料照） 中評社台北1月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前率團赴美出席美國總統特朗普就職典禮，並會晤美國國會議員及智庫界人士。隨團的國民黨籍“立委”李彥秀向中評社表示，美方傳達對台灣的支持，也希望台灣編列充足的防衛預算，但她則表達希望軍購項目都能如期交貨，才能向選民交代。



李彥秀也提到，韓國瑜在美國僑界人氣非常旺，韓國瑜自己私底下還跑了好幾場華僑活動，我們其他委員們因為時差都累到不行，都跟不上了，但韓國瑜還跑東跑西到處去打招呼，華僑們都希望可以和韓國瑜見上一面。



李彥秀說，韓國瑜人氣不減，在沒睡飽沒吃飯的情況下，僑胞的活動一場接一場在跑，忙著拍照、說話，人氣真的很旺。



韓國瑜日前率朝野“立委”組成慶賀團赴美出席特朗普就職典禮，李彥秀為團員之一，並陪同韓國瑜會晤美國參眾議員及美國智庫界人士。



目前也是國民黨副秘書長、文傳會主委的李彥秀表示，與美國國會議會會面過程中，對方整體上是表達對台灣的支持，而這屆的特朗普政府與特朗普第一任期及拜登政府時期，美國整體對台灣的支持並不會有太大的改變，而美國國會對台灣的支持不會改變，甚至會比過去更多。



李彥秀指出，這次美方協助安排，令韓國瑜可以進入國會大廈觀禮，在我們來看就是很大的突破。



李彥秀指出，美國參眾兩院都對台灣表達相當的支持，包括台美雙重課稅的減免，本屆眾議員們一上任很快就完成立法。近期中美雖然有展開溝通，但美國對台灣的支持不會有任何改變。



李彥秀表示，而她也向美方表達，當然台灣除了編列充足的防衛預算之外，但對我們來說，因為我們要面對所有人民的監督，對美軍購能夠準時交付也是我們所關心的，否則在預算的把關與監督上，我們很難向選民交代。



美國大選期間特朗普提到台灣偷走晶片工作，以及要對台灣收取保護費，這些議題是否有向美國國會議員交換意見？



李彥秀指出，有幾個參議員表達，特朗普發言有時是比較情緒性的，就算我們不問這個話題，對方也會對我們說明，尤其美國國會議員也表達，文件上所述明的美台關係更是重要，他們也理解此時此刻台灣正面對著兩岸緊張，美方更需要協助台灣強化防衛。至於美國智庫方面則希望台灣還是能加強韌性。

