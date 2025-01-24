春節假期爆人潮　賴清德關心陸空運量與安全

賴清德巡視台北車站特定區聯合防災中心。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月24日電（記者 黃筱筠）賴清德上任以來首遇春節假期，今年春節假期長達9天，各種交通運輸工具與載具等都負荷更高，賴清德下午也巡視台北車站特定區聯合防災中心。聽取各單位到報告之後，賴非常關心出境人潮，桃園機場董事長楊偉甫視訊報告，今年出境人次單日最高可能創下15萬人次，9天假期將可能破130萬人次。



賴清德在“交通部長”陳世凱陪同下視察台北車站聯合防災中心。聽完台鐵局、高鐵局、高公局等報告春節應變之後，詢問有關於桃園機場量能問題。楊偉甫說，目前出境人數以天來算會更精準，去年春節出境最高峰每天13萬7千人次，今年應該會有14萬至15萬人次，昨天出入境有14萬4千人，今天會有14萬6千人左右，是疫情以來春節出入境最多人次時段。



楊偉甫說，看來最高峰會超過15萬人次，春節有9天平均以14萬5千人次計算，大概會破130萬人次，目前是最高峰時段，我們已經備足安全人力。他也強調，目前量能沒有問題。



賴清德詢問，現在到緬甸、柬埔寨、泰國狀況如何？楊偉甫也說，精準人次是沒有掌握，但是我們防詐騙進行標語與宣導，我們會關注這條動線狀況。



賴清德提醒，因為現在柬埔寨與緬甸是旅遊紅色警戒，泰國是黃色警戒，機場要提供服務協助，去泰國、柬埔寨等地要提高警場？楊偉甫也說，會遵照辦理。



賴清德致詞提到，聽取各單位簡報發現大家做了萬全準備，本身單位都有提升運量，不是加開班次就是加掛車廂提供量能。在運具也聯防發揮，支援高鐵公司人潮，公路局也提高運量做好備援，大家都做到海空互相聯防與運具聯防，都有成立春節應變中心等，隨時解決問題，同時達到西部東部並重，這樣籌備非常好。



他強調，目標是希望大家努力讓民眾在春節期間快快樂樂出門、愉快旅遊、平平安安回家，這三點是我們目標。



台北車站聯合防災中心，是整合台北車站各單位CCTV監控、救災無線電及消防火警訊號等防救災設備，並制定緊急應變標準作業程序，24小時皆有專業人員值勤監控台北車站全區；若發生災害時，各單位皆會立即進駐聯合防災中心，進行聯合指揮及災害防救等作業，將台北車站特定區災害損失降至最低。