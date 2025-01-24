前南投縣長李朝卿貪污98罪判執行刑21年

李朝卿。（中評社 資料照） 中評社台北1月24日電／中國國民黨籍前南投縣長李朝卿利用風災重建工程發包，與妻舅簡瑞祺向承包商收取回扣新台幣946萬元，被依98個貪污罪判656年4月徒刑，檢方聲請定應執行刑，“最高法院”24日維持台中高分院認定，裁定應執行21年2月確定。



李朝卿被控在南投縣長任內辦理莫拉克風災復建工程等多項工程，向包商收取回扣，南投地檢署依貪污治罪條例起訴李朝卿，“最高法院”自2018年至2024年間先後判決98罪有罪確定。李朝卿已於2018年10月間入監執行。



檢察官在所有案件均判刑定讞後聲請定應執行刑。李朝卿具狀指出，他所犯均為同一時期同一罪名之罪，犯案所涉金額甚少，並已繳回全部犯罪所得，況且他是初犯，已潛修佛法、一心懺悔，他現年74歲，曾中風罹有糖尿病、多種疾病纏身，行動不便，再中風機率高，懇請法院從寬裁定，希望合併應執行刑不超過17年6月。



台中高分院審酌李朝卿所犯均為貪污治罪條例之罪，均與南投縣政府公共工程相關，其犯罪時間在2010年7月間至2012年間，犯罪期間不短；且受刑人所犯98罪全部宣告刑度總計為有期徒刑656年4月，裁定應執行21年2月徒刑。“最高法院”今天駁回抗告確定。