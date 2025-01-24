台中元宵燈會　推全台首座人首蛇身主燈

中台灣元宵燈會“蛇現幸福”主燈，以人首蛇身的“女媧”為設計主軸，蛇身可往前移動30公尺。（台中市政府提供） 中評社台中1月24日電／2025中台灣元宵燈會“蛇現幸福”，2月8日至23日將在台中市中央公園登場。今年主燈為全台首座人首蛇身的“女媧”，蛇身可往前移動30公尺，主燈秀調整為半小時一場，民眾不用久等。



中台灣元宵燈會倒數2周，各燈區緊鑼密鼓籌備中。台中市秘書長黃崇典及副秘書長張大春前晚率市府團隊視察燈區，並期許中台灣元宵燈會秉持花燈工藝職人的精神，結合台中在地機械技術、光束投影、AR擴增實境等，打造全“台獨”一無二的燈會。



黃崇典說，中台灣元宵燈會邁入25周年，為全台最大單一場域燈會。今年主燈以女媧為設計主軸，高12公尺、蛇身長20公尺，蛇身能往前移動30公尺。去年主燈秀每小時一場，今年調整為半小時一場。今年燈組逾130組，點亮中央公園夜空，且有多組互動式體驗燈組，不僅好玩有趣，更有元宵祈福、文化傳承的意義。



觀旅局說明，今年主燈秀為3分鐘，加上開場等整體共5分鐘，其餘25分鐘則以AR擴增實境燈光秀，所以整段30分鐘都有看頭。



台中市政府農業局23日搶先曝光“永續海洋奇幻冒險”燈區，入口為“璀璨海洋花園”，有凸顯海洋塑膠汙染、以回收廢棄寶特瓶的“閃光塑林”廊道式燈組。“魅影花鯨道”廊道燈組，結合互動投影，民眾踩踏地上的花、魚會有影像變化。“異維光環”燈組，為一隻高達11公尺高的僧帽水母及百隻小水母飄浮空中，充滿視覺驚奇感。最後則是凸顯極地融冰議題，總高八公尺的“冰晶守護者－親子北極熊”，各燈組除著重造型主題創意、視覺衝擊性之外，還結合手機AR互動設計。

