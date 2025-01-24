宜蘭羅東迎春　8公尺紫金蛇主燈亮相　

宜蘭縣羅東鎮今年春節主燈“蛇咪龍福”，主打活潑可愛，將展出至2月底。（羅東鎮公所提供） 中評社宜蘭1月24日電／宜蘭縣羅東夜市迎新春，8公尺高“蛇咪龍福”主燈正式亮相，成為夜市新地標。今年寓意“花開富貴”，搭配學子彩繪的小龍鱗片，熱鬧迎接春節遊客到來。鎮公所即日起還推出年新春、元宵系列活動，和彩繪作品合照上傳臉書，就有機會獲得蛇年燈籠。



春節將至，羅東鎮公所在夜市旁的中山公園布置年節主燈，8公尺高的紫金蛇將展到3月2日，今年主燈跳脫傳統，以可愛、活潑的色調詮釋蛇年，四季花燈環繞紫金蛇，周邊還掛有在地學子的賀歲卡，年味十足。



羅東鎮長吳秋齡說，今年展示去年藝穗節的4個主花燈，圍繞在紫金蛇旁，盼帶動夜市熱鬧氛圍，並和鎮內8所國中小學生合作，製作新春主題彩繪作品，當作小龍身上的鱗片，成為年節街景的一部分。



她說，以花朵圍繞紫金蛇，寓意“花開富貴”，後方水池掛有學子彩繪鱗片賀卡，樣式童趣多元，與主燈連成長長蛇身，象徵福氣連綿不絕“好運蛇進來”。歡迎家長、遊客利用年節走春，迎接滿滿的好福氣。



羅東鎮公所今年推出“銀蛇納福”、“靈蛇獻瑞”2款燈籠，每款新台幣40元，民眾可在2月4日到12日至公所財政課購買。1月24日起到12日則舉辦多場新春、元宵系列活動，2月9日前為“鎮長點點名”，民眾與彩繪作品合照，上傳至公所觀光所臉書，就可獲得燈籠1份，還能抽精美手推車。



除夕到初五則是“金蛇來賀歲”，觀光所臉書每天都會更新限時快閃任務，民眾只要解鎖就能參加抽獎，獎品包括紅包、燈籠及全聯禮券等。2月4日到9日是線上猜燈謎，民眾線上解謎完成即可參加抽獎，預計送出200份限量燈籠。



2月7日將舉辦快閃發燈籠活動，羅東鎮民持證件到公所門口就能兌換燈籠1份，限量250份。當天下午5點半，鎮長吳秋齡會到中山公園發放燈籠，不限鎮民均可領取，發完為止。

