中評鏡頭：新竹春節燈會　蛇麼都好玩

新竹春節燈會主燈。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月28日電（記者 盧誠輝）新竹市政府從1月25日起至2月16日為期23天，在新竹市地標東門城圓環與護城河周邊舉辦2025新竹過好年“蛇麼都好玩”春節燈會活動，24日下午蛇年主燈已在東門城架起，新竹市護城河畔充滿蛇年氛圍的裝置藝術也已布置完成，準備和民眾開心迎接蛇年的到來。



台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，今年適逢“蛇”年，新竹市政府透過創意詮釋蛇的形象，將東門城與護城河結合燈光藝術，呈現“蛇麼都好玩”主題的多元燈景，包含主燈“蛇彩繽紛”以幾何積木造型打造，打破傳統花燈的形象與材質限制，沿著護城河親水公園還有6座結合童趣與科技的燈光作品，讓市民白天欣賞新竹的城市魅力，夜晚沉浸在燈光的絢麗世界，歡迎全台民眾前來新竹，共享歡樂時光，熱鬧迎新年。



新竹市政府城銷處指出，新竹市府1月25日將在東門城舉辦點燈儀式，點亮本次燈會的主燈“蛇彩繽紛”，象徵新竹燈會正式啟動。展示期間自1月25日持續到2月16日，歡迎民眾假期走春，來新竹市護城河畔欣賞“蛇來搖搖”、“蛇麼好事都花生”、“誰是蛇中蛇”、“蛇蛇游來游去”、“七彩變變蛇”以及“蛇君”等6座充滿童趣及創意的燈光作品。