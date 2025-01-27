台工具機成慘業　陳永豐：受大陸業者挑戰

台中工業會理事、群祐機械公司創辦人陳永豐。（中評社 資料照） 中評社台中1月27日電（記者 方敬為）中台灣是機械業重鎮，但近期包括工具機、手工具等產業表現不佳，台中工業會理事、群祐機械公司創辦人陳永豐接受中評社訪問表示，台灣的機械業主要是受到中國大陸業者的挑戰，大陸的技術進步，生產成本、產品價格又相對低廉，壓縮台灣外銷市場，加上美國禁止台灣業者出口到俄國，大陸業者大舉進攻取代，使得台灣工具機產業前景不佳。



陳永豐認為，台灣的工具機業者永續發展，根本之道還是要盡快展開產業升級，另外也要掌握國際趨勢，例如特朗普就任美國總統後，其可能對中國大陸加徵關稅，並鼓吹製造業赴美投資，這些政策有望替台灣業者製造轉單效應，也是台灣業者突破逆境的契機。



陳永豐，1992年創立群祐機械公司，曾任台中市精密機械園區廠商協進會理事長，現任台中工業會理事，對中台灣的機械業發展脈絡相當熟悉。



台灣工具機出口值自2019年起逐年波動，2020年因疫情衝擊大幅下滑29.7%，至21.54億美元。雖然2021年曾短暫回升至27.83億美元，但之後的成長幅度無法持續。2023年出口值再次降至25.99億美元，2024年僅22.18億美元，呈現明顯下滑趨勢，年減率達14.8%。



針對台灣工具產業的困境，陳永豐指出，台灣工具機產業主要面臨來自中國大陸及地緣政治的雙重壓力，中國大陸工具機的技術提升，又有價格優勢，大幅侵蝕台灣的國際市場份額，以俄羅斯市場為例，受到美國政府出口管制影響，台灣工具機無法出口俄國，這一部分市場幾乎全被大陸取代。此外，中東市場如以色列、沙烏地阿拉伯等傳統大客戶也因地緣政治不穩而需求減少。



陳永豐指出，數據顯示，台灣工具機產值，在疫情之前，2019年還有30.64億美元，到2024年卻跌至22.18億美元。尤其是俄羅斯與中東這兩個過去的重要市場，目前貿易量已經銳減至不足10%，這樣的情況導致台灣工具機產業不得不在其他地區尋找出路，例如美國、東南亞和歐洲，但競爭壓力依然很大。

