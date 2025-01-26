草屯鎮長綠營慘輸　馬文君：民眾反感罷免潮

藍委馬文君（右3）與支持者合影。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月26日電（記者 方敬為）罷免藍委行動全台開花，雖然民進黨中央定調不介入，但南投縣許多綠營民代服務處協助罷免團體連署，中國國民黨籍南投縣“立委”馬文君接受中評社訪問表示，民進黨急了，面對草屯鎮長補選慘輸，打算藉罷免立戰功，必適得其反，草屯鎮長選舉結果，正是反映民意對罷免行動的反感，綠營介入罷免不會得逞，只會讓2026九合一選舉輸得更難看。



南投縣罷免藍委游顥、馬文君的團體，自1月18日草屯鎮長補選落幕後，連日積極展開“驅馬除害”、“去游除垢”罷免連署行動，民進黨南投縣黨部及部分綠營議員服務處並協助連署收件，縣議員、民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，其服務處已收到上千份連署書，預計第二選區（游顥）部分，本月底就能達到第一階段約2千人連署提議罷免門檻。



馬文君24日出席草屯鎮長簡賜勝宣誓就職典禮，針對南投綠營協助罷免團體連署受訪表示，民進黨或許是因為輸了草屯鎮長選舉，就要加緊推動罷免國民黨籍“立委”，看來是急了！顯然綠營沒有看懂草屯鎮長補選結果的意涵。



馬文君指出，今年草屯鎮長補選，藍營選將簡賜勝拿下近65%得票率，創下歷史新高，這點除了與簡賜勝個人在地經營、地方知名度等條件有關，同時，也顯示出多數民意對民進黨的反感，才會用壓倒性的選票差距來教訓民進黨。



本次草屯鎮長補選，根據南投縣選委會統計，總投票人數共8萬1000多人，開設77個投開票所，簡賜勝最終以2萬6505票、得票率64.9%當選，大勝民進黨籍對手蔡銘軒1.2萬票，取得壓倒性勝利。

